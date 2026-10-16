Банду задержали в Нижнем Новгороде за вымогательство до 850 тысяч у бизнесменов

В Нижнем Новгороде заключили под стражу семерых мужчин, которых обвиняют в создании банды и вымогательстве денег у предпринимателей. Среди фигурантов — четверо иностранцев и трое местных жителей. Об этом сообщили в региональном управлении СК России и МВД России.

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По версии следствия, в сентябре 2025 года 29-летний житель Нижнего Новгорода создал вооружённую группу и привлёк к ней ещё шестерых человек. Организатор состоял в запрещённом международном общественном движении. Как полагают правоохранители, участники банды, вооружённые огнестрельным оружием, напали на троих местных предпринимателей и потребовали у них деньги. Суммы вымогательства составляли от 450 тыс. до 850 тыс. рублей.

По данным СК и МВД, потерпевшие, опасаясь за свою жизнь и здоровье, передали обвиняемым требуемые суммы. В отношении мужчин расследуют три эпизода вымогательства, а также дела о бандитизме и незаконном обороте оружия. Кроме того, организатору группы и одному из предполагаемых участников предъявлены обвинения в участии в экстремистском сообществе. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал всем семерым меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что пятерых участников преступной группы, похищавшей деньги у пассажиров аэропорта Шереметьево, в том числе бойцов СВО, приговорили к срокам от восьми до 17 лет лишения свободы.