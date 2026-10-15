За решёткой остался только главарь: Насиловавшая и убивавшая нижегородок «банда оккультистов» вышла на свободу

Спустя более двух десятилетий после серии жестоких преступлений в Нижнем Новгороде на свободе оказались все сообщники Алексея Цибикина, возглавлявшего группировку убийц и насильников. Некоторые уже вернулись в родной город, тогда как сам организатор расправ продолжает отбывать пожизненный срок. Об этом пишет телеграм-канал Ni Mash.

За преступлениями, потрясшими город в начале 2000-х, стояли десять человек. Их жертвами становились молодые женщины, в том числе несовершеннолетние. Злоумышленники сначала заводили знакомства, а затем увозили девушек подальше от людных мест, где совершали нападения.

Преступную цепочку удалось раскрыть после задержания одного из участников за убийство сожительницы. Расследование вывело оперативников на остальных членов компании, причастной к серии изнасилований и убийств.

Во главе группировки стоял Цибикин, увлекавшийся мистическими и оккультными учениями. Существует версия, что подобная литература повлияла на его преступные замыслы, однако считать это доказанным мотивом нельзя.

В апреле 2003 года Нижегородский областной суд назначил главарю пожизненное заключение. Его ближайшие сообщники получили длительные сроки, вплоть до 25 лет лишения свободы. Теперь, согласно появившейся информации, все они уже покинули исправительные учреждения.

Сам Цибикин содержится в колонии «Вологодский пятак». При этом осуждённый неоднократно пытался добиться более комфортных условий содержания. По последним сообщениям, число поданных им ходатайств приблизилось к десяти.

Ранее Life.ru сообщал, что осуждённый за десять убийств Алексей Гаськов обжаловал приговор. «Маньяк из ВГИКа» совершал преступления в 2002 году.