Пять членов банды из Шереметьево получили сроки за хищение миллионов у солдат СВО

Пятерых участников преступной группы, похищавшей деньги у пассажиров аэропорта Шереметьево, в том числе бойцов СВО, приговорили к срокам от восьми до 17 лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области по итогам рассмотрения дела в Химкинском городском суде.

«Подсудимые, являясь участниками преступного сообщества, созданного для совершения тяжких и особо тяжких преступлений против собственности, совершали хищения денежных средств граждан, в том числе участников СВО, следующих через международный аэропорт Шереметьево им. А.С. Пушкина, путём совершения краж, грабежей, разбоя, вымогательств и мошеннических действий», — говорится в сообщении.

Самое суровое наказание получил О. Р. Манукян. Его отправили в колонию строгого режима на 17 лет и обязали выплатить штраф в размере двух миллионов рублей. Ю. Тамалову назначили 12 лет заключения с аналогичными условиями содержания и денежным взысканием в 1,1 миллиона.

Ещё трое фигурантов также получили реальные сроки. А. Ф. Маллаев проведёт десять лет в исправительной колонии общего режима, а А. Г. Юсупов — девять лет в учреждении строгого режима. Каждому из них дополнительно назначили штраф в размере 1,1 миллиона рублей.

Наименьший срок среди осуждённых получил Д. Ю. Терехов. Суд приговорил его к восьми годам колонии общего режима и штрафу в один миллион рублей. Общая сумма денежных взысканий для всех пятерых составила 6,3 миллиона рублей.

Участников группы признали виновными в причастности к преступному сообществу и мошенничестве в особо крупном размере. Манукяну и Тамалову также вменялось вымогательство, совершённое организованной группой. Первый из них дополнительно проходил по статье о разбое.