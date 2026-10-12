Пять членов банды из Шереметьево получили сроки за хищение миллионов у солдат СВО
Суд дал от 8 до 17 лет участникам банды, грабившей бойцов СВО в Шереметьево
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Пятерых участников преступной группы, похищавшей деньги у пассажиров аэропорта Шереметьево, в том числе бойцов СВО, приговорили к срокам от восьми до 17 лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области по итогам рассмотрения дела в Химкинском городском суде.
«Подсудимые, являясь участниками преступного сообщества, созданного для совершения тяжких и особо тяжких преступлений против собственности, совершали хищения денежных средств граждан, в том числе участников СВО, следующих через международный аэропорт Шереметьево им. А.С. Пушкина, путём совершения краж, грабежей, разбоя, вымогательств и мошеннических действий», — говорится в сообщении.
Самое суровое наказание получил О. Р. Манукян. Его отправили в колонию строгого режима на 17 лет и обязали выплатить штраф в размере двух миллионов рублей. Ю. Тамалову назначили 12 лет заключения с аналогичными условиями содержания и денежным взысканием в 1,1 миллиона.
Ещё трое фигурантов также получили реальные сроки. А. Ф. Маллаев проведёт десять лет в исправительной колонии общего режима, а А. Г. Юсупов — девять лет в учреждении строгого режима. Каждому из них дополнительно назначили штраф в размере 1,1 миллиона рублей.
Наименьший срок среди осуждённых получил Д. Ю. Терехов. Суд приговорил его к восьми годам колонии общего режима и штрафу в один миллион рублей. Общая сумма денежных взысканий для всех пятерых составила 6,3 миллиона рублей.
Участников группы признали виновными в причастности к преступному сообществу и мошенничестве в особо крупном размере. Манукяну и Тамалову также вменялось вымогательство, совершённое организованной группой. Первый из них дополнительно проходил по статье о разбое.
Ранее Life.ru сообщал о раскрытии преступной схемы с участием таксистов в аэропорту Шереметьево. Злоумышленники предлагали военнослужащим поездки по обычной стоимости, однако по прибытии требовали значительно большие суммы и угрожали расправой в случае отказа платить. В отдельных эпизодах цена проезда достигала 130 тысяч рублей, хотя первоначально пассажиру называли всего восемь тысяч. Позднее выяснилось, что к деятельности группировки были причастны сотрудники полиции, которые помогали находить потерпевших и препятствовали разбирательствам по жалобам. К декабрю 2025 года число задержанных по делу достигло 40 человек, а общий ущерб превысил 4 миллиона рублей. В январе 2026 года суд арестовал имущество и банковские счета фигурантов расследования. В мае четверых таксистов из этой преступной схемы уже приговорили к срокам от десяти до 17 лет.
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