Банк Англии повысил ключевую ставку с 3,75% до 4%. О решении регулятор объявил 5 ноября. Ставку подняли впервые с августа 2023 года.

На заседании, завершившемся 4 ноября, восемь членов комитета по денежно-кредитной политике поддержали повышение до 4%. Девятый проголосовал за более резкий шаг — до 4,25%.

В сентябре годовая инфляция в Великобритании ускорилась до 3,5% при цели в 2%. Банк Англии связал рост цен прежде всего с подорожанием топлива и коммунальных услуг на фоне перебоев с поставками энергоносителей из-за конфликта на Ближнем Востоке.

К середине 2027 года инфляция, по прогнозу регулятора, может приблизиться к 5%. Дальнейшие решения по ставке будут зависеть от того, насколько рост затрат на энергию отразится на ценах и зарплатах.

Ранее Life.ru сообщал, что 29 октября Европейский центробанк сохранил все три ключевые ставки. В ЕЦБ считают, что удорожание энергоносителей может одновременно ускорить инфляцию и замедлить экономику.