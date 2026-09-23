Банк России наказал «Юнипро» за нераскрытие информации

Банк России оштрафовал ПАО «Юнипро» за нарушение требований к раскрытию информации на финансовом рынке. Постановление вынесено 23 сентября, сообщается в материалах регулятора.

Компанию привлекли к ответственности по части 2 статьи 15.19 КоАП РФ. Эта норма применяется в том числе за нераскрытие эмитентом обязательных сведений, нарушение порядка или сроков их публикации, а также предоставление информации не в полном объёме.

Конкретную сумму штрафа Банк России не указал. По КоАП для юридических лиц за такое нарушение предусмотрено взыскание от 700 тысяч до 1 млн рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.

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