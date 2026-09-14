ЦБ закроет банкам лазейку с облигациями на базе потребкредитов

Банк России с 15 октября 2026 года введёт макропруденциальные надбавки по вложениям банков в облигации, обеспеченные выплатами по потребительским кредитам, включая автокредиты. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Размер надбавки составит 250%. Новые требования затронут как банки, сформировавшие пул кредитов, так и организации, купившие выпущенные под него бумаги. Ипотечные облигации под ограничения не попадут.

Мера должна снизить системные риски и помешать кредитным организациям обходить требования к капиталу. Сейчас банки могут обмениваться такими бумагами, хотя связанные с займами риски фактически остаются внутри финансового сектора.

С начала 2023 года по июль 2026-го кредитные организации провели 64 выпуска подобных облигаций на 1,5 триллиона рублей. За четыре предыдущих года состоялось лишь восемь размещений общим объёмом 51 миллиард.

На 1 августа 58% выпущенных бумаг оставались внутри банковской системы. В отдельных случаях другие кредитные организации выкупали до 100% облигаций одного эмитента. В ЦБ не исключают, что это может указывать на перекрёстные сделки для взаимного снижения требований к капиталу.

Для банков, сформировавших кредитный пул, итоговый коэффициент риска составит 315%, а для банков-инвесторов — 52%. На небанковских покупателей, включая розничных инвесторов, надбавка распространяться не будет.

При этом качество потребкредитов, по оценке регулятора, стабилизировалось. Доля новых займов наличными с просрочкой свыше 30 дней снизилась за год с 1,6 до 0,7%. Однако за январь — июль портфель вырос на 4,1%, поэтому ЦБ намерен сохранить запас капитала и при необходимости может усилить требования.

Ранее Life.ru сообщал об ужесточении лимитов по кредитам для заёмщиков с высокой долговой нагрузкой. Ограничения затронули потребительские займы, автокредиты и ссуды под залог недвижимости.