Россияне снимают больше наличных: почему банки повышают ставки по вкладам и безопасно ли хранить деньги

Спрос на наличные в России резко вырос, банки столкнулись со структурным дефицитом ликвидности, а ставки по вкладам неожиданно пошли вверх. Life.ru разбирался, означают ли эти процессы проблемы в банковской системе и нужно ли забирать деньги.

В России заметно вырос спрос на наличные деньги. В июле 2026 года объём наличных в обращении увеличился на 2,9% за месяц, после роста на 2,1% в июне, и достиг 20,4 трлн рублей. При этом деньги россиян из банков не исчезают: средства населения на счетах и вкладах за июль выросли ещё на 0,3%, до 68,4 трлн рублей.

Одновременно банковский сектор перешёл в структурный дефицит ликвидности: на 25 августа он составлял около 2,49 трлн рублей. А средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам десяти крупнейших банков, которая ещё в конце июня была 12,76%, во второй декаде августа поднялась до 12,90% годовых.

На первый взгляд получается тревожная цепочка: россияне снимают деньги, банкам не хватает средств, поэтому они повышают проценты по депозитам. Но реальная картина сложнее.

Коротко: структурный дефицит ликвидности не означает, что у банков заканчиваются деньги или они не смогут вернуть вклады. Банк России прямо указывает, что такой режим сам по себе не влияет на доступность депозитов и кредитов.

Почему россияне стали чаще снимать наличные в 2026 году

Рост наличных действительно заметный. Денежный агрегат М0, то есть банкноты и монеты в обращении вне касс банков и самого ЦБ, за июль прибавил 2,9%. С начала 2026 года его рост достиг 11,7%. Доля наличных в рублёвой денежной массе составила около 15%.

При этом говорить о массовом отказе россиян от банковских счетов и вкладов неправильно.

Свежий обзор Банка России показывает, что средства населения в банках в июле выросли на 200 млрд рублей, или на 0,3%. Всего к 1 августа на счетах граждан находилось около 68,4 трлн рублей без учёта эскроу. За год показатель увеличился на 9,5%.

Получается, люди одновременно продолжают хранить крупные суммы в банках и формируют более заметный запас наличных.

Банк России ранее называл среди причин повышенного спроса на кеш перебои с мобильным Интернетом, из-за которых электронная оплата работает не всегда стабильно, а также адаптацию граждан и бизнеса к налоговым изменениям. В июльском обзоре ЦБ добавил ещё один фактор — оживление потребительской активности.

То есть значительная часть новой наличности может использоваться не вместо банковских сбережений, а как резерв для текущих расходов и расчётов на случай проблем со связью или терминалами.

Что такое дефицит ликвидности банков простыми словами

Именно словосочетание «дефицит ликвидности» сейчас способно напугать вкладчиков сильнее всего.

Однако структурный дефицит ликвидности и ситуация «у банка закончились деньги» — не одно и то же.

В упрощённом виде банки ежедневно проводят расчёты друг с другом и через Банк России. Иногда у банковской системы возникает избыток таких средств — тогда банки размещают их в ЦБ. Иногда, наоборот, сектору нужно больше средств для проведения расчётов — тогда деньги предоставляет Банк России.

Последняя ситуация и называется структурным дефицитом ликвидности.

По данным ЦБ, на 25 августа 2026 года показатель составлял 2,494 трлн рублей.

Но это не означает, что на такую сумму «не хватает денег вкладчиков». Сам Банк России подчёркивает: структурный дефицит означает изменение характера взаимодействия банков с регулятором и не говорит сам по себе о неспособности банков проводить платежи, выдавать кредиты или обслуживать вклады.

Почему растёт спрос на наличные и что происходит с ликвидностью российских банков. Инфографика © Life.ru

Более того, в свежем обзоре банковского сектора ЦБ оценивает текущую ситуацию с ликвидностью как комфортную. Покрытие клиентских средств рублёвыми ликвидными активами составляет 20,4%, а с учётом дополнительного обеспечения — 29,3%. Большинство системно значимых банков выполняют норматив краткосрочной ликвидности с запасом: в среднем показатель составляет 115% при минимуме 100%.

Почему возник дефицит ликвидности

Один из факторов как раз связан с наличными деньгами.

Когда человек или компания снимает деньги со счёта и получает банкноты, эти средства уходят из безналичного банковского оборота в наличный. Чем больше такой переток, тем больше ликвидности банковскому сектору приходится восполнять другими способами.

В июле объём наличных в обращении увеличился примерно на 0,7 трлн рублей, после роста примерно на 0,5 трлн в июне. Одновременно банки продолжали активно кредитовать экономику: корпоративный кредитный портфель в июле вырос на 1,5%, а потребительское кредитование — на 1,1%.

Получается простая конструкция: часть денег превращается в наличные, спрос на кредиты сохраняется, а банкам приходится активнее искать источники финансирования.

Один из них — деньги вкладчиков.

Почему банки снова повышают ставки по вкладам

Особенно интересна ситуация со ставками.

Ключевая ставка Банка России с 27 июля составляет 14% годовых и до этого последовательно снижалась. Обычно вслед за ключевой ставкой постепенно дешевеют и банковские вклады.

Но летом эта тенденция приостановилась.

Как менялись ставки по вкладам в России летом 2026 года. Инфографика © Life.ru

По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам десяти банков, привлекающих больше всего денег населения, составляла:

12,76% — в третьей декаде июня;

12,85% — в третьей декаде июля;

12,89% — в первой декаде августа;

12,90% — во второй декаде августа.

Рост небольшой — всего 0,14 процентного пункта от июньского минимума. Поэтому говорить о новом мощном цикле повышения ставок пока преждевременно. Правильнее сказать, что падение доходности вкладов остановилось, а отдельные банки начали улучшать условия.

Причин несколько.

Во-первых, чем выше потребность банков в фондировании, тем ценнее для них становятся деньги клиентов. Повышенная ставка помогает удержать существующего вкладчика или переманить нового.

Во-вторых, банки учитывают ожидания по будущей ключевой ставке. Если рынок предполагает, что ЦБ будет снижать её медленнее, чем ожидалось раньше, кредитным организациям нет необходимости резко уменьшать проценты по депозитам.

Наконец, кредитование продолжает расти. Чем больше банк выдаёт кредитов, тем больше стабильного финансирования ему необходимо.

Безопасно ли сейчас держать деньги на банковском вкладе

Сам по себе нынешний структурный дефицит ликвидности не является сигналом о проблемах с банковскими вкладами.

Банк России отдельно заявил, что у кредитных организаций нет проблем с выполнением ключевых обязательств перед клиентами и что структурный дефицит не мешает банкам обслуживать депозиты. Подобный режим банковская система уже проходила в предыдущие годы.

Кроме того, в России действует система страхования вкладов.

Стандартный максимальный размер страхового возмещения составляет 1,4 млн рублей на одного вкладчика в одном банке, причём в эту сумму входят и начисленные проценты. В предусмотренных законом отдельных случаях действует повышенный лимит до 10 млн рублей.

Поэтому при оценке риска конкретного вклада гораздо важнее смотреть не на общий показатель структурной ликвидности банковского сектора, а на условия самого депозита, участие банка в системе страхования вкладов и размер размещённой суммы.

Россияне стали чаще использовать наличные деньги для повседневных расчётов. Фото © Life.ru

Нужно ли сейчас снимать деньги со вклада

Дефицит ликвидности банковского сектора сам по себе не является причиной срочно закрывать вклад.

Более того, досрочное расторжение срочного депозита нередко приводит к потере значительной части уже начисленных процентов — конкретные условия зависят от договора.

При этом небольшой запас наличных для повседневных расходов действительно может быть полезен на случай временных проблем с Интернетом, терминалами или банковскими приложениями. Именно потребностью иметь деньги для текущих расчётов Банк России объяснял часть роста спроса на кеш.

Хранение всей суммы сбережений наличными создаёт уже другие риски: деньги не приносят процентного дохода, их физически можно потерять или лишиться из-за кражи, пожара и других обстоятельств.

Для сумм выше страхового лимита необходимо отдельно учитывать, какая часть денег в конкретном банке окажется покрыта системой страхования вкладов при наступлении страхового случая.

Что будет со ставками по вкладам дальше

Ближайшая важная дата — 11 сентября 2026 года. В этот день состоится следующее заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке. Сейчас она находится на уровне 14%.

До заседания ставки по вкладам могут двигаться неодинаково: одному банку могут понадобиться дополнительные средства клиентов, другому — нет. Поэтому даже при неизменной ключевой ставке доходность депозитов в разных кредитных организациях способна меняться в разные стороны.

Сам ЦБ подчёркивает, что дальнейшие решения по ставке будут зависеть от инфляции, инфляционных ожиданий и внутренних и внешних рисков.

Для вкладчиков это означает одно: нынешний небольшой рост депозитных ставок ещё нельзя считать разворотом всего рынка. Следующий существенный сигнал появится после решения Банка России 11 сентября.

Банк России объяснил, почему дефицит ликвидности не означает проблем с вкладами. Фото © Life.ru

Главное о наличных, банках и вкладах в августе 2026 года

Спрос на наличные деньги в России действительно резко вырос: в июле объём М0 прибавил 2,9%.

Но массового ухода россиян из банков статистика не показывает: средства населения в банках за тот же месяц выросли на 0,3%, до 68,4 трлн рублей.

Структурный дефицит ликвидности банковского сектора составляет около 2,5 трлн рублей, однако это не означает, что у банков заканчиваются деньги.

Средняя максимальная ставка топ-10 банков после снижения до 12,76% в конце июня постепенно поднялась до 12,90% во второй декаде августа.

Банк России не видит в нынешнем дефиците ликвидности угрозы для обслуживания вкладов.

Стандартная страховая защита по счетам и депозитам составляет до 1,4 млн рублей на одного вкладчика в одном банке с учётом начисленных процентов.

Следующее ключевое событие для рынка вкладов — заседание ЦБ 11 сентября 2026 года.

Дефицит ликвидности не мешает банкам обслуживать вклады и выдавать деньги клиентам. Фото © Life.ru

Частые вопросы

Почему россияне снимают наличные деньги в 2026 году?

Банк России связывал повышенный спрос на наличные прежде всего с перебоями мобильного Интернета, необходимостью иметь запас денег для текущих расчётов и адаптацией экономики к налоговым изменениям. Летом дополнительным фактором стала потребительская активность.

Правда ли, что россияне массово забирают вклады из банков?

Нет, официальная статистика такого вывода не подтверждает. В июле средства населения в российских банках выросли на 0,3%, или примерно на 200 млрд рублей, до 68,4 трлн рублей.

Что значит дефицит ликвидности банков?

Это ситуация, когда банковскому сектору в целом требуется привлекать ликвидность у Банка России. Такой показатель характеризует взаимодействие банков с ЦБ, а не количество денег на вкладах граждан.

Могут ли банки перестать выдавать вклады из-за дефицита ликвидности?

Банк России заявляет, что нынешний структурный дефицит не мешает финансовым организациям выполнять обязательства перед клиентами и сам по себе не влияет на доступность вкладов.

Почему ставки по вкладам растут, если ключевая ставка снижается?

Банки устанавливают депозитные ставки не только исходя из текущей ключевой ставки. На них влияют потребность банка в деньгах клиентов, конкуренция за вкладчиков и ожидания относительно будущей политики ЦБ. С конца июня средняя максимальная ставка топ-10 банков выросла с 12,76 до 12,90%.

До какой суммы банковский вклад застрахован?