Банк Японии повысил ключевую ставку до максимума за 31 год

Банк Японии повысил процентную ставку на 0,25 процентного пункта, доведя её примерно до 1,25% — максимального уровня за 31 год. Об этом сообщает Financial Times по итогам заседания японского регулятора.

Решение поддержали семь из девяти членов управляющего совета. Против выступили двое участников, назначенных премьер-министром Санаэ Такаити.

На ужесточение денежно-кредитной политики Банк Японии пошёл в условиях сохраняющегося инфляционного давления и слабости национальной валюты. Регулятор рассчитывает сдержать рост цен, однако реакция рынка оказалась противоположной ожиданиям. Сразу после объявления иена продолжила дешеветь и опустилась ниже отметки 157 за доллар. Опрошенные FT аналитики не исключают, что до конца 2026 года японский ЦБ может ещё раз повысить ставку.

Проблемы японской валюты наблюдались и ранее. В июне Life.ru писал, что иена обвалилась до минимального уровня с 1986 года, достигнув 161,96 за доллар. Ослабление валюты тогда усиливало стоимость импортных энергоносителей, продуктов и других товаров для жителей страны.