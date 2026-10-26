Банка компота помогла российскому спецназовцу с позывным Кадет обезоружить украинского военнослужащего после нескольких часов напряжённого противостояния в погребе. Как рассказал сам боец Zvezdanews, он воспользовался моментом, когда противник отвлёкся, и сумел перехватить его автомат.

Необычная встреча произошла во время операции в населённом пункте юго-западнее Доброполья. Командир группы спецназа 71-го батальона группировки войск «Центр» вместе с сослуживцем укрывался от беспилотников в одном из строений. Внутри Кадет неожиданно провалился через отверстие в полу и оказался в подвале, где находились двое украинских военных.

По версии российского военнослужащего, помещение использовалось как командный пункт. Старший из находившихся там бойцов ВСУ отправил напарника проверить обстановку наверху. Тот, как утверждается, погиб от стрелкового огня. Второй украинец остался в укрытии вместе с Кадетом, удерживая его под угрозой оружия.

Противостояние продолжалось несколько часов. Когда обстановка снаружи успокоилась, вооружённый мужчина отвлёкся на банку компота. Российский спецназовец воспользовался этой возможностью и попытался вырвать автомат.

«Я просто на инстинктах накинулся на оружие. Я отстегнул магазин и кинул его в сторону», — вспоминает Кадет. По его словам, во время борьбы противник успел произвести последний выстрел, после чего оружие удалось заблокировать.

Вскоре к зданию подошли российские военнослужащие. Кадет предложил украинцу сдаться, однако тот потребовал гарантий сохранения жизни. По рации связались с командиром, который дал соответствующее обещание. После этого, согласно рассказу спецназовца, военный ВСУ сложил оружие.

Затем Кадет, как утверждается, сопроводил пленного примерно 30 километров до тылового района. По словам российского бойца, украинец рассказал, что чувствовал себя оставленным командованием, и передал сведения о позициях сослуживцев.