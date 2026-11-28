Крупнейшие разработчики искусственного интеллекта могут располагать неопубликованными открытиями, способными поставить под угрозу безопасность мировой финансовой системы и государственных данных. Об опасениях специалистов в области криптографии пишет британская газета The Guardian.

Американский специалист по теоретической информатике Скотт Ааронсон заявил, что получил информацию о возможных прорывах в криптографии сразу из нескольких заслуживающих доверия источников. Однако подробности предполагаемых открытий ему пока неизвестны.

В случае обнаружения уязвимости фундаментальных алгоритмов шифрования под угрозой могут оказаться банковские операции, дипломатическая переписка, государственные секреты и личные сообщения пользователей. При этом учёные не исключают противоположного сценария, при котором математические открытия подтвердят надёжность существующих механизмов защиты.

Профессор компьютерных наук Университета Суррея Алан Вудворд считает, что даже революционное открытие в криптографии вряд ли приведёт к мгновенному краху цифровой безопасности. Вместе с тем финансовым и государственным учреждениям необходимо быть готовыми оперативно модернизировать системы защиты.

На фоне возникших опасений управляющий Банком Англии Эндрю Бейли призвал разработчиков проявлять осторожность при выпуске новых моделей искусственного интеллекта.

Ранее Financial Times сообщила об обеспокоенности математиков стремительным развитием искусственного интеллекта. Нейросети предлагают решения задач, над которыми научное сообщество работало десятилетиями. В ноябре математик компании Anthropic Левент Альпёге заявил о получении доказательства гипотезы Римана с помощью Claude.