Стремительное развитие искусственного интеллекта поставило математиков перед новой проблемой — нейросети предлагают решения задач, над которыми учёные безуспешно работали десятилетиями, однако разобраться в полученных доказательствах способны далеко не все специалисты. Научное сообщество обеспокоено не только будущим профессии, но и ценностью открытий, механизм которых остаётся непонятным человеку, пишет Financial Times.

Специалист по теории чисел Донгрюль Ким рассказал, что представленное OpenAI доказательство частного случая гипотезы Ходжа избавило его от целого ряда технических трудностей в работе. Вместе с тем предложенное нейросетью решение ещё предстоит проверить, а разобраться в его обосновании оказалось непросто даже профессиональным математикам.

«С чисто математической точки зрения, я думаю, хорошо, что эта задача решена. Но то, как она была решена, — я не знаю, понимает ли кто-нибудь это доказательство даже сегодня», — признался исследователь.

Похожая ситуация сложилась с гипотезой Римана, сформулированной в 1859 году и связанной с закономерностями распределения простых чисел. В ноябре математик компании Anthropic Левент Альпёге заявил, что нашёл её доказательство с помощью нейросети Claude. Представленный им программный код занял около 17 миллионов строк, однако результат ещё не получил широкого признания научного сообщества.

Профессор математики Имперского колледжа Лондона Ана Караяни считает предполагаемое доказательство гипотезы Римана во многом достижением человеческой мысли, поскольку ИИ опирался на математические структуры, созданные людьми. При этом её беспокоит усиление влияния технологических компаний на научные институты и возможный рост неравенства среди исследователей. По мнению Караяни, задача математиков заключается не просто в поиске ответов, но и в понимании фундаментальных закономерностей устройства мира.