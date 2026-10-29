Баня на краю Земли и вулканы: Топ-10 фантастических мест для незабываемых каникул в январе

Россиянам предложили необычные варианты отдыха на январские праздники — от купания в горячих источниках на Чукотке до посещения вулканов Курильских островов и бани на мысе Челюскина. Куда отправиться за незабываемыми впечатлениями, в беседе с Life.ru рассказал депутат Госдумы, профессиональный путешественник, исследователь Арктики и Дальнего Востока Богдан Булычёв.

Россия зимой — это совершенно другая страна. Причём необязательно ехать на край света, чтобы увидеть настоящую красоту. У нас столько удивительных мест, что каждый может найти своё: от комфортных горнолыжных курортов до настоящих арктических приключений. Если говорить о красивых и относительно доступных направлениях, выделил бы несколько мест. Богдан Булычёв Депутат

Хибины и Мурманская область — горные лыжи за Полярным кругом, северное сияние, тундра и суровая красота Арктики. А ещё можно съездить в Териберку и увидеть незамерзающее Баренцево море.

— горные лыжи за Полярным кругом, северное сияние, тундра и суровая красота Арктики. А ещё можно съездить в Териберку и увидеть незамерзающее Баренцево море. Карелия — заснеженные леса, озёра, деревянная архитектура и знаменитый горный парк «Рускеала». Настоящая зимняя сказка, особенно для семейного путешествия.

— заснеженные леса, озёра, деревянная архитектура и знаменитый горный парк «Рускеала». Настоящая зимняя сказка, особенно для семейного путешествия. Красная Поляна в Сочи — уникальная возможность за одну поездку увидеть заснеженные Кавказские горы и Чёрное море. Здесь великолепная инфраструктура и отдых практически на любой вкус.

— уникальная возможность за одну поездку увидеть заснеженные Кавказские горы и Чёрное море. Здесь великолепная инфраструктура и отдых практически на любой вкус. Шерегеш в Кемеровской области — знаменитый сибирский пухляк, пушистый снег, горы и настоящая зимняя атмосфера. Отличное место для любителей лыж и сноуборда.

Золотое кольцо России — это прекрасный вариант для тех, кто не хочет далеко уезжать от Москвы. Суздаль, Владимир, Ярославль, Кострома — старинные русские города, белокаменные храмы, уютные улочки и возможность почувствовать атмосферу настоящей русской зимы.

Манжерок на Алтае — это современный всесезонный курорт мирового уровня. Здесь потрясающая природа Горного Алтая сочетается с качественной туристической инфраструктурой. Идеальное направление для тех, кто хочет комфорта, но при этом увидеть настоящие горы.

А если хочется чего-то действительно необычного, Булычёв советует отправляться на Дальний Восток. Сахалин и Курильские острова — это океан, вулканы, горячие источники, невероятные пейзажи. Зимой Сахалин особенно интересен горнолыжным отдыхом, а Курилы — это уже настоящее экспедиционное путешествие и другая планета, отметил он.

Камчатка — одно из самых фантастических и при этом вполне доступных мест планеты. Представьте: вокруг снег, действующие вулканы, а вы купаетесь в горячих термальных источниках. Здесь можно увидеть Тихий океан, чёрные вулканические пляжи и горы невероятной красоты.

Магаданская область, откуда родом сам Булычёв, и трасса «Колыма» — это его отдельная любовь. Зимой здесь открывается совершенно другая красота: бескрайняя тайга, горные перевалы, заснеженные сопки, реки и настоящие северные морозы. Это путешествие для тех, кто хочет почувствовать масштаб нашей страны.

А если продолжить маршрут по трассе «Колыма» в Якутию, можно добраться до Оймякона — одного из самых холодных постоянно населённых мест на Земле. Здесь температура зимой может опускаться ниже минус 50 градусов. Ощущения совершенно незабываемые, отметил он.

«Что касается лично моих любимых мест, то здесь всё немного экстремальнее. Первое — зимняя трасса «Колыма». Когда за окном минус 50, вокруг на сотни километров заснеженная тайга, а морозный воздух буквально звенит. В такой момент особенно остро чувствуешь и красоту, и характер Севера», — сказал собеседник.

Второе — горячие источники возле села Лорино на Чукотке. Мороз, вокруг арктическая тундра, белые медведи. Вы сидите в природной горячей воде, а совсем рядом — Берингов пролив, за которым уже Аляска. Совершенно невероятный контраст!

И третье — это полярная станция на мысе Челюскина. Это самая северная материковая точка России и всей Евразии. Настоящий край земли, где живут и работают удивительные люди. А ещё там есть баня, которую вполне можно назвать одной из самых северных материковых бань мира! Попариться на краю Евразии — впечатление на всю жизнь, подчеркнул путешественник.

Конечно, такие экстремальные маршруты требуют серьёзной подготовки, надёжной техники и опытных проводников. Это уже не обычный отпуск, а полноценная экспедиция, предупредил он.

«Но главное, что хочется посоветовать россиянам, путешествуйте по нашей стране. Необязательно сразу отправляться в Арктику или на Камчатку. Начните с соседнего региона, с места, где ещё никогда не были», — советует Булычёв.

Россия настолько огромная и разнообразная, что даже за целую жизнь невозможно увидеть все её красоты. Многие из них способны удивить не меньше самых известных мировых достопримечательностей, заключил он.

Ранее Life.ru рассказывал о лучших направлениях для зимнего отдыха в России. Среди рекомендованных мест оказались Красноярский край, Шерегеш и Алтай. Путешественникам предлагали совместить катание на горных лыжах, знакомство с сибирской природой и местной кухней. При этом выбор маршрута зависит от предпочтений туристов: одни отправляются за активными развлечениями, другие ищут живописные пейзажи и спокойный семейный отдых.