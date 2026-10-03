Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 октября, 14:27

Баня против стресса: Сколько нужно париться и почему алкоголь всё испортит

Врач Умнов посоветовал посещать баню для снижения стресса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mr. Tempter

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mr. Tempter

Посещение бани может помочь расслабиться и уменьшить ощущение стресса, однако перегрев превращает отдых в серьёзную нагрузку для сердца и сосудов. Об этом NEWS.ru рассказал преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

«Банные процедуры действуют успокаивающе на нервную систему, снижая уровень стресса и тревоги», — заявил специалист.

После парной врач советует восполнять жидкость водой, морсом или травяным чаем. От алкоголя лучше отказаться: сочетание спиртного и высокой температуры увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и повышает риск обезвоживания.

Умнов рекомендует ориентироваться прежде всего на собственное самочувствие, не пытаться проводить в парной как можно больше времени и защищать голову войлочной шапкой. По его словам, пар не должен обжигать кожу и слизистые.

Количество заходов также индивидуально. При головокружении, слабости или ухудшении самочувствия процедуру следует прекратить. Особенно осторожными необходимо быть людям с повышенным давлением и заболеваниями сердца.

Эфирные масла эксперт назвал дополнительным элементом банных процедур, однако рассматривать их как доказанный способ профилактики простуды или лечения заболеваний не стоит.

Из парилки — сразу в прорубь? Врач назвала опасную ошибку любителей бани
Из парилки — сразу в прорубь? Врач назвала опасную ошибку любителей бани

Ранее Life.ru рассказывал, кому посещение бани может навредить. Врач предупреждала, что перегрев и обезвоживание способны вызвать скачки давления, тахикардию и слабость, а при сердечно-сосудистых заболеваниях парная требует особой осторожности.

Больше советов о здоровых привычках, нагрузках и безопасном образе жизни — в разделе «ЗОЖ» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar