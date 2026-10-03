Баня против стресса: Сколько нужно париться и почему алкоголь всё испортит

Посещение бани может помочь расслабиться и уменьшить ощущение стресса, однако перегрев превращает отдых в серьёзную нагрузку для сердца и сосудов. Об этом NEWS.ru рассказал преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

«Банные процедуры действуют успокаивающе на нервную систему, снижая уровень стресса и тревоги», — заявил специалист.

После парной врач советует восполнять жидкость водой, морсом или травяным чаем. От алкоголя лучше отказаться: сочетание спиртного и высокой температуры увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и повышает риск обезвоживания.

Умнов рекомендует ориентироваться прежде всего на собственное самочувствие, не пытаться проводить в парной как можно больше времени и защищать голову войлочной шапкой. По его словам, пар не должен обжигать кожу и слизистые.

Количество заходов также индивидуально. При головокружении, слабости или ухудшении самочувствия процедуру следует прекратить. Особенно осторожными необходимо быть людям с повышенным давлением и заболеваниями сердца.

Эфирные масла эксперт назвал дополнительным элементом банных процедур, однако рассматривать их как доказанный способ профилактики простуды или лечения заболеваний не стоит.

Ранее Life.ru рассказывал, кому посещение бани может навредить. Врач предупреждала, что перегрев и обезвоживание способны вызвать скачки давления, тахикардию и слабость, а при сердечно-сосудистых заболеваниях парная требует особой осторожности.