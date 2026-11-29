Бар и столики для советской элиты: Степашин раскрыл малоизвестный факт о мавзолее Ленина
Степашин рассказал о ресторане в мавзолее Ленина
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Бывший премьер-министр России Сергей Степашин рассказал, что в мавзолее Владимира Ленина на Красной площади раньше находилось небольшое заведение с баром и столиками. По его словам, рестораном пользовались члены Политбюро, передаёт ИС «Вести».
Как утверждает Степашин, заведение впоследствии закрыли по решению президента России Владимира Путина.
Экс-премьер также высказался против выноса тела Ленина из мавзолея в настоящее время. По его мнению, это следовало сделать ещё в 1991 году, а сейчас такое решение может вызвать недовольство части общества.
Ранее Life.ru рассказывал, как из мавзолея вынесли тело Иосифа Сталина. Решение о перезахоронении приняли в 1961 году на XXII съезде КПСС. После этого саркофаг Ленина вернули на центральное место.