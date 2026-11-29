Бывший премьер-министр России Сергей Степашин рассказал, что в мавзолее Владимира Ленина на Красной площади раньше находилось небольшое заведение с баром и столиками. По его словам, рестораном пользовались члены Политбюро, передаёт ИС «Вести».

Как утверждает Степашин, заведение впоследствии закрыли по решению президента России Владимира Путина.

Экс-премьер также высказался против выноса тела Ленина из мавзолея в настоящее время. По его мнению, это следовало сделать ещё в 1991 году, а сейчас такое решение может вызвать недовольство части общества.