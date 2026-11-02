Днём москвичи гуляли по Красной площади, а вечером за Мавзолеем уже готовили могилу для Сталина. Входы на площадь перекрыли, место работ спрятали за фанерными щитами. Пока по брусчатке шла военная техника, внутри усыпальницы выполняли приказ, о котором участникам запретили говорить. Life.ru рассказывает, как тело Сталина выносили из Мавзолея и какие подробности той ночи очевидцы раскрыли спустя годы.

Почему Сталина решили вынести из Мавзолея?

Почему Сталина вынесли из Мавзолея: решение XXII съезда КПСС и причины перезахоронения советского вождя? Фото © РИА Новости

9 марта 1953 года забальзамированное тело Сталина поместили рядом с Лениным. Усыпальница получила двойное имя. Однако уже в 1956 году Никита Хрущёв выступил на XX съезде КПСС с докладом о культе личности. Положение умершего вождя в советской истории начали пересматривать, но его тело ещё несколько лет оставалось на прежнем месте.

Окончательное решение приняли 30 октября 1961 года на XXII съезде КПСС. Первый секретарь Ленинградского обкома Иван Спиридонов предложил вынести тело Сталина. Съезд одобрил это единогласно. В постановлении причиной назывались злоупотребления властью, массовые репрессии и нарушения ленинских заветов. Сохранять сталинский саркофаг рядом с Лениным объявили невозможным. Теперь партийное постановление предстояло выполнить. Для этого понадобились сотрудники КГБ, кремлёвские военные, работники Мавзолея и отдельная комиссия.

Кто получил приказ закончить всё за один вечер?

Кто организовал перезахоронение Сталина: приказ Хрущёва и поручения сотрудникам КГБ и Кремлёвского полка. Фото © РИА Новости / Федор Кислов

Комиссию по перезахоронению возглавил Николай Шверник, а организацию работ поручили начальнику 9-го управления КГБ Николаю Захарову и коменданту Кремля Андрею Веденину. Захаров вспоминал, что указания они получили лично от Хрущёва. Тот пригласил обоих в комнату президиума съезда и сообщил, что место захоронения уже определено. Комендант Мавзолея знал, где нужно рыть могилу.

Затем Шверник собрал Захарова и Веденина и объяснил, как организовать перезахоронение. Поручения распределили между конкретными исполнителями. Следить за ходом подготовки должен был заместитель Захарова генерал Чекалов. Командир Кремлёвского полка Фёдор Конев получил распоряжение организовать изготовление гроба по размерам, которые имелись у коменданта Мавзолея. Начальнику хозяйственного отдела 9-го управления полковнику Тарасову поручили скрыть место работ за фанерными щитами.

Отдельно решали, кому доверить перенос тела. Захаров попросил Веденина выбрать надёжных военнослужащих, уже хорошо зарекомендовавших себя на службе. Шесть солдат выделили для рытья могилы, восемь офицеров должны были перенести саркофаг в лабораторию, а затем вынести гроб к месту погребения. Всех заранее проинструктировали и предупредили о неразглашении порученной работы.

Зачем площадь закрыли, а могилу спрятали за фанерой?

Зачем Красную площадь закрыли перед перезахоронением Сталина: репетиция парада и могила за фанерными щитами. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Приготовления шли сразу в нескольких местах. В столярной мастерской Арсенала изготовили деревянный гроб и обтянули его чёрным и красным крепом. У Кремлёвской стены готовили могилу: её дно и стенки укрепляли бетонными плитами. К 18 часам проходы на Красную площадь закрыли. На вечер была назначена репетиция прохождения военной техники к параду 7 ноября. Участник событий, офицер Кремлёвского полка Владлен Гурковский, подчёркивал, что репетиция действительно проводилась. Она позволяла перекрыть площадь без объявления о предстоящем погребении. Сам участок за Мавзолеем закрыли фанерными щитами. Со стороны площади прохожие не могли рассмотреть, что происходит у будущей могилы. По воспоминаниям командира полка Фёдора Конева, место работ освещал прожектор.

Что сняли с мундира перед погребением?

Что сняли с мундира Сталина перед погребением: судьба золотых пуговиц и награды Героя Социалистического Труда.

Захаров вспоминал, что саркофаг перенесли в лабораторию под Мавзолеем, сняли стекло и переложили тело в подготовленный гроб. Перед погребением Шверник распорядился снять с мундира награду Героя Социалистического Труда. Золотые пуговицы заменили латунными. Эту работу, по воспоминаниям Захарова, выполнил комендант Мавзолея. Награду и снятые пуговицы передали в Охранную комнату, где хранились награды погребённых у Кремлёвской стены.

Как восемь офицеров вынесли гроб?

Как тело Сталина вынесли из Мавзолея: восемь офицеров, короткое прощание и погребение у Кремлёвской стены. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Прощание заняло совсем немного времени. Родственников Сталина среди присутствовавших не было. По воспоминаниям Захарова, когда гроб стали закрывать, заплакали Шверник и председатель Совета министров Грузинской ССР Гиви Джавахишвили. Конев рассказывал о неожиданной заминке. Чтобы прибить крышку, понадобились гвозди, которых в нужный момент под рукой не оказалось. Их пришлось принести. Затем восемь офицеров подняли гроб и вынесли его через боковой выход Мавзолея.

Возле могилы гроб поставили на подставки, после короткого молчания опустили в могилу. Некоторые из присутствовавших бросили по горсти земли. Солдаты засыпали могилу и уложили сверху плиту с именем Сталина и годами его жизни. Всё происходило поздним вечером 31 октября, пока на площади репетировали парад.

Гурковский запомнил и другую подробность той ночи. Ему поручили срочно перепечатать акт о перезахоронении в пяти экземплярах. Машинистка, к которой он обратился, заметно нервничала и несколько раз начинала заново. По его воспоминаниям, удачной оказалась лишь пятая попытка. В архиве сохранился и доклад комиссии в ЦК КПСС от 31 октября 1961 года о переносе гроба из Мавзолея и погребении у Кремлёвской стены. Подробности ночной работы остались в мемуарах, а официальный документ зафиксировал её результат.

Работы продолжались и после погребения. Саркофаг Ленина вернули на центральное место. Фанерные ограждения разобрали, территорию привели в порядок. Для надписи на фасаде заранее подготовили отдельное полотно. Гурковский рассказывал, как художник Александр Савинов с помощниками работал над ним в клубе полка. Ткань с фамилией «ЛЕНИН» должна была временно закрыть прежнюю двойную надпись. 1 ноября в «Правде» появилось короткое сообщение об исполнении решения съезда. На могиле Сталина поначалу лежала мраморная плита. Знакомый по фотографиям бюст работы Николая Томского установили позднее, в 1970 году.

Как вам кажется, почему эта ночная операция до сих пор вызывает столько споров? Поделитесь мнением в комментариях. А ещё Life.ru рассказывал, что происходило на Ближней даче в последние дни жизни Сталина.