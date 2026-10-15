«Никакого проклятия»: Почему наследники Сталина жили вполне обычной жизнью

Рассказы о якобы преследовавшем детей Иосифа Сталина семейном проклятии не имеют под собой оснований. Непростые судьбы наследников советского руководителя объясняются вполне земными причинами, а не мистическим воздействием. Такое мнение в беседе с 360.ru высказал писатель и публицист Александр Широкорад.

По словам автора исторических исследований, попытки представить биографии родственников генералиссимуса чередой необъяснимых несчастий выглядят чрезмерным преувеличением. В качестве примера он привёл сына вождя Василия Джугашвили, чьи проблемы с законом связал с несдержанным характером и злоупотреблением спиртным.

При этом дочь советского лидера Светлана Аллилуева, как отметил публицист, даже после кончины отца продолжала жить в достаточно благополучных условиях. Поэтому говорить о некой общей трагической участи всех членов семьи, по его мнению, неправильно.

«Никакого проклятия на них не было», — уверяет Широкорад.

Писатель также обратил внимание на особенности воспитания наследников Сталина. Сам глава СССР, по его словам, проявлял строгость по отношению к сыновьям, тогда как представители ближайшего окружения старались угождать молодым людям и всячески их баловали.

Кроме того, публицист отверг утверждения о несчастливой судьбе последующих поколений семьи. Он считает, что жизнь внуков и правнуков советского руководителя в целом складывалась без серьёзных потрясений.

Ранее Life.ru рассказывал, как сложились судьбы потомков советских руководителей, включая наследников Иосифа Сталина. В частности, внучка вождя Екатерина Жданова выбрала профессию вулканолога и поселилась на Камчатке. Другая его внучка, Ольга Питерс, известная как Крис Эванс, обосновалась в американском Портленде и предпочла жизнь вдали от политической деятельности.