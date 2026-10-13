Любимые щи Сталина: зачем суп для вождя на ночь отправляли на мороз и как его приготовить сегодня

Любимым блюдом Сталина были суточные щи, старинное русское кушанье без всяких заморских изысков. Глава огромной страны мог заказать на обед что угодно, но раз за разом выбирал простой суп из квашеной капусты. Правда, готовили его по особой технологии: перед подачей щи целую ночь проводили на морозе. Звучит странно, но именно в этом и кроется весь вкус блюда. Рассказываем, чем суточные щи отличаются от обычных, почему без заморозки они не получатся и как повторить их дома.

Стол на десятки блюд и одна тарелка щей

Что любил есть Сталин на Ближней даче. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сталин любил, когда на столе стоял большой выбор блюд русской и грузинской кухни. При этом в присутствии гостей сам он ел мало и больше наблюдал за ними. Вождь опасался отравления, поэтому на Ближней даче ему накрывали в одной из нескольких столовых, и посторонние не знали, где и как он обедает. Этим Сталин похож на многих правителей прошлого со своими причудами: недавно Life.ru представил, как выглядели бы сегодня Иван Грозный, Цезарь и другие исторические личности.

Секрет в морозе

Сам рецепт обманчиво прост. Сначала варят обычные кислые щи из квашеной капусты. Потом суп остужают и на сутки отправляют на мороз. Утром щи размораживают, подогревают, добавляют специи и только после этого подают к столу. Вся хитрость в капусте. Квашеная капуста довольно жёсткая, но после резкого перепада температур её волокна размягчаются. В результате она становится нежной и буквально тает во рту, а сам суп получается мягче и гармоничнее на вкус.

Кастрюля на подоконнике

Суточные щи на зимнем подоконнике. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Раньше хозяйки обходились без морозилки, её отлично заменяла русская зима. Вечером кастрюлю со щами выставляли за окно или на широкий подоконник у открытой форточки, а утром снимали с супа корку льда. Главное правило было одно: торопить щи нельзя. Размораживать щи лучше постепенно, в холодильнике, а затем разогреть до кипения. Время наши предки вообще ценили и умели ждать, на Руси даже выбирали добрый час для важных дел.

Как повторить рецепт дома

Как приготовить суточные щи дома. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сегодня вместо подоконника подойдёт обычная морозилка. Сварите кастрюлю кислых щей, дайте им полностью остыть и уберите в холод на сутки. После заморозки переставьте щи в холодильник для размораживания, затем разогрейте до кипения. Специи добавляйте уже после разогрева. О правильном обеде и манерах за столом лучше всех рассуждал профессор Преображенский, и Life.ru недавно вспоминал путь Евгения Евстигнеева от заводского слесаря до этой великой роли.

Ингредиенты (на 6–8 порций; понадобится кастрюля объёмом не менее 5 л)

Говядина на кости — 700 г

Вода — 3 л

Квашеная капуста — 600 г

Лук репчатый — 2 шт.

Морковь — 1 шт.

Корень петрушки или сельдерея — 1 небольшой

Томатная паста — 2 ст. л.

Топлёное масло — 2 ст. л.

Лавровый лист — 2 шт.

Чёрный перец горошком — 6 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Соль и молотый чёрный перец — по вкусу

Сметана, укроп и ржаной хлеб — для подачи

Пошаговый рецепт

Залейте говядину холодной водой, доведите до кипения и снимите пену. Варите бульон на слабом огне 2–2,5 часа. За час до готовности положите в бульон одну целую луковицу, морковь и корень петрушки или сельдерея. Пока варится бульон, займитесь капустой. Отожмите её от рассола, а слишком кислую сначала промойте. Длинные пряди порежьте покороче. Растопите в толстостенной кастрюле или сотейнике топлёное масло и обжарьте капусту 10 минут, иногда помешивая. Влейте к капусте два половника горячего бульона, накройте крышкой и тушите на слабом огне 1,5 часа, пока она не станет мягкой. Мелко нарежьте вторую луковицу и обжарьте её на ложке топлёного масла до золотистого цвета. Добавьте томатную пасту и прогрейте ещё 2–3 минуты. Выньте из бульона мясо и овощи, бульон процедите. Мясо отделите от кости и нарежьте небольшими кусками. Переложите в бульон тушёную капусту, томатную зажарку и мясо. Добавьте лавровый лист, перец горошком, посолите и варите на слабом огне ещё 20–30 минут. Снимите щи с огня, выньте лавровый лист и дайте супу полностью остыть. Разлейте щи по контейнерам или оставьте в кастрюле и уберите в морозилку на сутки. Через сутки переставьте щи из морозилки в холодильник и дождитесь размораживания. Разогрейте суп на слабом огне и доведите до кипения. Добавьте измельчённый чеснок и молотый перец, накройте крышкой и дайте постоять 10 минут. Подавайте щи горячими со сметаной, укропом и ломтем ржаного хлеба.

Кремлёвские обеды принято представлять как бесконечные банкеты с икрой и заморскими деликатесами. Но история суточных щей показывает другое: даже у главы огромной страны любимым оказался простой суп из квашеной капусты. Как и любые рассказы о великих людях, истории о кремлёвской кухне со временем обрастают легендами. Этот рецепт, к счастью, легко проверить на своей кухне, а Life.ru недавно разбирал, какие легенды о русском силаче Иване Поддубном выдерживают проверку временем.