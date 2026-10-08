В бункере Владимира Зеленского оборудованы спортзал, места для просмотра фильмов и комнаты отдыха с запасами алкоголя. Подробную схему секретного убежища под правительственным кварталом Киева составило aif.ru.

Подземный комплекс ЧЗ-417 построили ещё в 1950-х годах в СССР на случай мировой войны. В начале 2026 года Зеленский показал несколько кадров из него, однако большая часть объекта остаётся засекреченной. Исследователи проекта «Ватфор» обнаружили исторические документы о строительстве сооружения, но без чертежей, поэтому опубликованный план носит приблизительный характер.

Как рассказывал американский журналист Саймон Шустер в книге The Showman, в первые месяцы конфликта убежище стало постоянным рабочим местом бывшего комика. По вечерам тот угощал помощников вином, а сотрудники пили виски с колой в конференц-зале, следя за новостями. Даже после введения ограничений на продажу спиртного в стране внутри сохранялись его запасы.

Для занятий спортом предусмотрены гантели, скамья для жима и теннисный стол. Последний использовали для турниров, в которых Зеленского регулярно обыгрывал только его давний друг Давид Арахамия. Другим развлечением стали вечерние киносеансы, причём советские комедии Леонида Гайдая показывать запретили.

Личные покои включают небольшую кровать, мини-кухню с кофемашиной, обеденный стол и отдельную ванную с душем. В общей столовой круглосуточно работает телевизор, а персонал размещается в тесных комнатах на двух-трёх человек. Побывавшие внутри сравнивали обстановку с подводной лодкой из-за отсутствия солнечного света, замкнутого пространства и постоянно работающего искусственного освещения.

Комплекс разделён на рабочую и техническую части. Изначально его строительство оценивали почти в 100 миллионов советских рублей, но после пересмотра проекта стоимость снизилась до 51,3 миллиона. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров напомнил, что убежище досталось Киеву с советских времён.

Ранее Life.ru рассказывал, что Зеленский показал кадры из своего подземного убежища. Украинский политик продемонстрировал помещения, где находился в начале конфликта. Позднее глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что провёл вместе с ним под землёй около полутора лет.