Дания фактически превратилась в производственный тыл Вооружённых сил Украины, обеспечивая Киев вооружением и финансируя работу украинских оборонных предприятий. Масштабы вовлечённости Копенгагена в конфликт стали колоссальными, а его действия свидетельствуют о нежелании добиваться политико-дипломатического урегулирования. Об этом в интервью ТАСС заявил посол России в Дании Владимир Барбин.

По словам дипломата, очередным подтверждением выбранного курса стало намерение датских властей заказать у США ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot с последующей передачей Украине. Барбин считает, что таким образом Копенгаген делает ставку на дальнейшее финансирование боевых действий, а не на поиск переговорных решений.

«Вовлечённость Копенгагена в конфликт колоссальная. Дания, которая была первопроходцем среди стран НАТО в предоставлении Украине истребителей F-16 и организации прямого финансирования предприятий украинского военно-промышленного комплекса, сегодня выступает в роли производственного тыла для ВСУ», — подчеркнул посол.

Барбин напомнил, что Дания одной из первых среди стран НАТО согласилась передать Киеву американские истребители F-16. Кроме того, Копенгаген начал напрямую финансировать украинские оружейные предприятия, фактически оплачивая производство военной техники и боеприпасов для ВСУ.

Подобная схема получила название «датская модель». Она предусматривает финансирование иностранными партнёрами производства вооружений непосредственно на территории Украины. В феврале 2026 года украинское Минобороны сообщало, что за предыдущий год благодаря этому механизму удалось привлечь более двух миллиардов долларов на нужды оборонной промышленности.

Ранее Life.ru сообщал, что Дания увеличила финансирование военной помощи Украине в 2026 году до 2,2 миллиарда долларов. Первоначально Копенгаген планировал направить на эти цели около 1,5 миллиарда долларов, однако впоследствии расширил объём средств специального фонда поддержки Украины. Финансирование предназначено для закупок вооружений, поставок военной техники и укрепления оборонных возможностей Киева.