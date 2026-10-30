Снаряды-призраки: Датские 70 млн крон для ВСУ ушли индийской IT-фирме

Датские средства на закупку артиллерийских снарядов для Украины получила итальянская компания Datasel, однако боеприпасы так и не поступили. Речь идёт о 71 млн датских крон (примерно 10,6 млн долларов), сообщает Danwatch по итогам расследования.

Деньги перечисляли через Эстонию. Они были частью датского взноса в 317 млн крон на закупку боеприпасов для Киева, объявленного в апреле 2025 года. По данным издания, спорные 71 млн крон направили поставщику авансом.

Datasel – основанный в 2005 году поставщик для оборонной промышленности. Фирма зарегистрирована в Италии как разработчик программного обеспечения. В 2024 году её приобрела индийская Neco Defence. Журналисты утверждают, что ни одна из компаний прежде не производила артиллерийские снаряды, а у фирмы индийских бизнесменов нет разрешения на производство или продажу оружия.

Эстонский центр оборонных инвестиций сообщил изданию, что добивается возврата средств через судебное разбирательство. Ведомство подтвердило: 9,5 млн евро авансов по контрактам Datasel связаны с финансированием стран-доноров. Датское Минобороны переадресовало вопросы о закупке эстонской стороне.

При этом представитель Datasel ранее заявлял телеканалу TV3, что компания готова выполнить контракт и поставить согласованные боеприпасы. По его версии, продолжению сделки препятствует позиция эстонских властей.