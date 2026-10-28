Дмитриев прокомментировал недовольство Дании разговором Путина и Стубба

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев раскритиковал премьер-министра Дании Метте Фредериксен после её недовольства телефонными переговорами российского лидера Владимира Путина с руководителями Финляндии и Норвегии. Свою позицию глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) изложил в социальной сети X.

«Она (Фредериксен. — Прим. Life.ru) заслуживает потери Гренландии. Поджигатели войны потерпят поражение. Диалог восторжествует», — написал Дмитриев, комментируя видеофрагмент интервью датского премьера.

Напомним, премьер-министр Дании Метте Фредериксен раскритиковала телефонные переговоры президента Финляндии Александера Стубба и главы правительства Норвегии Йонаса Гара Стёре с Владимиром Путиным. Она выразила недовольство тем, что политики не согласовали разговор с другими европейскими странами. При этом финская сторона пояснила, что Стубб и Стёре представляли исключительно свои государства, а не Европу в целом. Перед звонком российскому президенту они также провели консультации с украинской стороной.

Гренландия входит в состав Датского королевства и обладает широкой автономией. Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался за присоединение острова к Соединённым Штатам. Датские власти выступают против передачи территории под американский контроль.

Телефонные переговоры Путина со Стуббом и Стёре состоялись 27 октября. Российский президент обсудил с европейскими руководителями вопросы международной повестки. Дмитриев, в свою очередь, подчеркнул необходимость продолжения дипломатического диалога, несмотря на разногласия между государствами.

Ранее сообщалось, что президент Финляндии и премьер-министр Норвегии направили запрос на телефонные переговоры с Владимиром Путиным за три-четыре дня до их проведения. Обращение поступило в конце предыдущей недели, когда график президента уже включал подготовку к крупным международным мероприятиям. Несмотря на занятость, Кремль согласовал проведение беседы 27 октября.