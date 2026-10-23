Дания срочно передала Украине более 50 тысяч боеприпасов калибра 20 мм для F-16

Дания в ускоренном порядке поставила Украине более 50 тысяч боеприпасов калибра 20 миллиметров для истребителей F-16. Об этом сообщило Минобороны Незалежной.

Вышеуказанными боеприпасы ВСУ используют в попытках сбить российские БПЛА, в том числе реактивные, ставшие для Украины особой проблемой.

Для организации поставки Дания по согласованию с одной из стран-партнёров перенаправила Украине часть боеприпасов, ранее предназначенных для продажи.