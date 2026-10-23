Дания срочно передала Украине более 50 тысяч боеприпасов калибра 20 мм для F-16
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Дания в ускоренном порядке поставила Украине более 50 тысяч боеприпасов калибра 20 миллиметров для истребителей F-16. Об этом сообщило Минобороны Незалежной.
Вышеуказанными боеприпасы ВСУ используют в попытках сбить российские БПЛА, в том числе реактивные, ставшие для Украины особой проблемой.
Для организации поставки Дания по согласованию с одной из стран-партнёров перенаправила Украине часть боеприпасов, ранее предназначенных для продажи.
Ранее Life.ru сообщал, что США задерживают передачу Украине крупной партии оплаченных ракет для систем Patriot. По данным украинских чиновников, европейские союзники Киева уже профинансировали поставку, однако глава Пентагона Пит Хегсет пока не подписал необходимые документы. Точное количество боеприпасов не раскрывается.