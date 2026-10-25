Бард и композитор Пётр Старчик умер на 89-м году жизни

Советский и российский бард, композитор и исполнитель авторских песен Пётр Старчик скончался на 89-м году жизни. Музыканта не стало 24 октября, ему было 88 лет. О смерти артиста ТАСС сообщили в его окружении.

«Вчера не стало Петра», — рассказала собеседница агентства.

Старчик родился 8 августа 1938 года в Рузаевке Мордовской АССР. Первую песню он написал ещё в 17 лет, положив на музыку стихи Александра Пушкина. Впоследствии в его репертуаре появились произведения Марины Цветаевой, Осипа Мандельштама, Максимилиана Волошина, Варлама Шаламова и других поэтов. Всего композитор создал около двух тысяч песен.

Особое место в его творческой биографии занимали квартирные концерты, которые собирали московскую интеллигенцию. В советские годы официальные выступления музыканта были ограничены, в том числе из-за исполнения произведений запрещённых авторов.

В 1970-х Старчик участвовал в диссидентском движении, распространял самиздат и листовки с критикой советской власти. В 1972 году его арестовали, после чего направили на принудительное психиатрическое лечение. За освобождение барда выступал в том числе академик Андрей Сахаров.

После возвращения домой музыкант возобновил концерты, однако в 1976 году вновь подвергся принудительной госпитализации. Позднее Старчик продолжил выступать и записывать песни. В 1995 году вышел его альбом «Порука добра», составленный из записей домашних концертов начала 1980-х годов.

В последние годы композитор жил в Нижегородской области. Сведения о дате и месте прощания пока не опубликованы.

Ранее Life.ru сообщал о смерти художественного руководителя Московского центра авторской песни Александра Костромина. Музыкант скончался 3 октября на 76-м году жизни. Он много лет преподавал игру на гитаре, сотрудничал с известными бардами и занимался подготовкой сборников произведений Юрия Визбора, Александра Галича и других авторов.