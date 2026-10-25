Умерла одна из главных хранительниц традиций русского балета Ирина Генслер

На 97-м году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР, бывшая солистка Кировского (ныне Мариинского) театра Ирина Генслер. Прощание с балериной состоится 27 октября, сообщается на сайте Академии русского балета имени Агриппины Вагановой.

«Во вторник, 27 октября 2026 года, мы провожаем в последний путь Ирину Георгиевну Генслер. Приглашаем всех, кто знал и помнит Ирину Георгиевну, разделить эту память и проститься с ней», — говорится в сообщении академии.

Церемония прощания и отпевание начнутся в 14:30 по московскому времени в Троицком соборе Санкт-Петербурга. Похоронят артистку на Громовском кладбище.

Ирина Генслер родилась в 1930 году. В 1948-м она окончила Ленинградское хореографическое училище, где училась у Агриппины Вагановой и Игоря Бельского. Более 30 лет артистка служила в Ленинградском театре оперы и балета имени С. М. Кирова, который сегодня носит название Мариинского театра.

Генслер также посвятила многие годы преподаванию. Она считалась одной из главных хранительниц традиций русского и советского характерного танца и до 2024 года работала профессором Академии русского балета имени Вагановой.