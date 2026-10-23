Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 октября, 12:13

Контрабасист Большого театра Стойко погиб в ДТП с грузовиком в Новой Москве

Евгений Стойко. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Евгений Стойко

Евгений Стойко. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Евгений Стойко

Контрабасист оркестра Большого театра Евгений Стойко погиб в ДТП с грузовиком на Калужском шоссе в Новой Москве. 51-летний музыкант возвращался домой за рулём Hyundai Creta, когда его автомобиль столкнулся с грузовиком BAW, сообщает телеграм-канал «МК: срочные новости».

Авария произошла вечером 22 октября, около 23:10, на 57-м километре Калужского шоссе. От полученных травм артист скончался на месте происшествия.

За рулём грузовика находился 44-летний мужчина, уроженец Таджикистана. В результате столкновения он получил травмы и был госпитализирован. Причины аварии пока не установлены.

Евгений Стойко много лет выступал в оркестре Большого театра, где играл на контрабасе. Музыкант был лауреатом международных конкурсов. У погибшего остались двое сыновей, которые также занимаются музыкой.

Секс за рулём мог привести к смертельному ДТП в Португалии: Водитель бросил спутницу и сбежал
Секс за рулём мог привести к смертельному ДТП в Португалии: Водитель бросил спутницу и сбежал

Ранее Life.ru сообщал о гибели заместителя министра здравоохранения Рязанской области Владимира Хоминца в ДТП с фурой. Авария произошла возле села Плахино. По предварительным данным, чиновник за рулём Audi Q7 выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Sitrak, после чего обе машины загорелись. Хоминец скончался на месте, а 35-летнего водителя фуры госпитализировали с переломами. Гибель замминистра подтвердили в региональном Минздраве, выразив соболезнования его близким.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Утраты
  • ДТП
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar