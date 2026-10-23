Контрабасист Большого театра Стойко погиб в ДТП с грузовиком в Новой Москве
Евгений Стойко. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Евгений Стойко
Контрабасист оркестра Большого театра Евгений Стойко погиб в ДТП с грузовиком на Калужском шоссе в Новой Москве. 51-летний музыкант возвращался домой за рулём Hyundai Creta, когда его автомобиль столкнулся с грузовиком BAW, сообщает телеграм-канал «МК: срочные новости».
Авария произошла вечером 22 октября, около 23:10, на 57-м километре Калужского шоссе. От полученных травм артист скончался на месте происшествия.
За рулём грузовика находился 44-летний мужчина, уроженец Таджикистана. В результате столкновения он получил травмы и был госпитализирован. Причины аварии пока не установлены.
Евгений Стойко много лет выступал в оркестре Большого театра, где играл на контрабасе. Музыкант был лауреатом международных конкурсов. У погибшего остались двое сыновей, которые также занимаются музыкой.
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