Контрабасист Большого театра Стойко погиб в ДТП с грузовиком в Новой Москве

Контрабасист оркестра Большого театра Евгений Стойко погиб в ДТП с грузовиком на Калужском шоссе в Новой Москве. 51-летний музыкант возвращался домой за рулём Hyundai Creta, когда его автомобиль столкнулся с грузовиком BAW, сообщает телеграм-канал «МК: срочные новости».

Авария произошла вечером 22 октября, около 23:10, на 57-м километре Калужского шоссе. От полученных травм артист скончался на месте происшествия.

За рулём грузовика находился 44-летний мужчина, уроженец Таджикистана. В результате столкновения он получил травмы и был госпитализирован. Причины аварии пока не установлены.

Евгений Стойко много лет выступал в оркестре Большого театра, где играл на контрабасе. Музыкант был лауреатом международных конкурсов. У погибшего остались двое сыновей, которые также занимаются музыкой.