Барьер от зла за 600 тысяч: Омская «яновидящая» нагадала себе 2,5 года на нарах

В Омске 56-летняя женщина получила два с половиной года колонии за мошенничество под видом оказания магических услуг. Представляясь ясновидящей, она запугивала клиенток страшными проклятиями и выманила у них более 600 тысяч рублей. Об этом пишет «Лента.ру».

Как установили в ходе разбирательства, с августа по ноябрь 2021 года местная жительница зарабатывала на чужой доверчивости через социальную сеть. Для привлечения клиентов она завела страницу под именем «гадалка Валентина» и объявила себя обладательницей сверхъестественных способностей.

Жертвами предприимчивой «провидицы» стали женщины из Москвы и Республики Марий Эл. Во время общения злоумышленница убеждала собеседниц, что на них и их детей якобы наведена опасная порча. Чтобы избежать несчастий, она предлагала срочно пройти специальные очистительные ритуалы, за которые требовала внушительные суммы.

Испуганные клиентки верили предупреждениям и переводили деньги за обещанное избавление от мистической угрозы. В результате общие финансовые потери потерпевших превысили 600 тысяч рублей.

На судебном заседании обвиняемая отказалась признавать причастность к преступлениям. Однако представленные доказательства убедили суд в её виновности по статье о мошенничестве. Теперь женщине предстоит провести два года и шесть месяцев в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с неё постановили взыскать всю сумму причинённого ущерба.

Ранее Life.ru сообщал о жительнице Владивостока, обвиняемой в хищении более миллиона рублей под видом целительницы. По версии следствия, женщина предложила 85-летней пенсионерке бесплатный ритуал для укрепления здоровья, а во время процедуры незаметно подменила её сбережения сувенирными купюрами. Уголовное дело направили в суд.