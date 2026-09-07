Пенсионерку кинули на 1 млн рублей во время «обряда на здоровье» во Владивостоке

Во Владивостоке перед судом предстанет женщина, которую обвиняют в хищении более миллиона рублей у 85-летней пенсионерки. Об этом сообщили в прокуратуре Приморского края.

По версии следствия, в июне 2026 года обвиняемая представилась целительницей и предложила пожилой женщине провести бесплатный «обряд на улучшение здоровья».

Пенсионерка согласилась и передала незнакомке свои сбережения — сумму свыше миллиона рублей. Во время ритуала женщина, как установили следователи, подменила настоящие деньги билетами «Банка приколов». После этого обвиняемая скрылась с похищенными средствами.

В прокуратуре уточнили, что женщине предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Уголовное дело уже направлено в Первомайский районный суд Владивостока. Дальнейшую судьбу обвиняемой определит суд.

Ранее мошенники нашли ещё один способ войти в доверие к россиянам — теперь они могут выдавать себя за внимательных соседей. Злоумышленники стараются сделать свои сообщения максимально похожими на обычное бытовое общение. В качестве повода для контакта они используют якобы замеченного возле подъезда или входной двери подозрительного человека.