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Регион
Опубликовано 7 сентября, 08:59

Пенсионерку кинули на 1 млн рублей во время «обряда на здоровье» во Владивостоке

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Во Владивостоке перед судом предстанет женщина, которую обвиняют в хищении более миллиона рублей у 85-летней пенсионерки. Об этом сообщили в прокуратуре Приморского края.

По версии следствия, в июне 2026 года обвиняемая представилась целительницей и предложила пожилой женщине провести бесплатный «обряд на улучшение здоровья».

Пенсионерка согласилась и передала незнакомке свои сбережения — сумму свыше миллиона рублей. Во время ритуала женщина, как установили следователи, подменила настоящие деньги билетами «Банка приколов». После этого обвиняемая скрылась с похищенными средствами.

В прокуратуре уточнили, что женщине предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Уголовное дело уже направлено в Первомайский районный суд Владивостока. Дальнейшую судьбу обвиняемой определит суд.

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Наталья Демьянова
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