Бархат, благородные природные оттенки и золотистые украшения помогут создать эффектный образ для встречи Нового года — 2027. Любителям восточных традиций стоит присмотреться к палитре Красной Огненной Козы.

Хотя будущий символ вступит в свои права только 6 февраля, учитывать его особенности принято уже в декабре. В китайской астрологии этому животному приписывают любовь к красоте, комфорту и творчеству. Поэтому при выборе праздничного гардероба можно объединить насыщенные краски с мягкими фактурами.

В фаворитах окажутся бордовый, гранатовый, вишнёвый и рубиновый. Любительницам более нежной гаммы подойдут персиковый, коралловый и пудрово-розовый, а поклонникам сдержанной элегантности — карамельный, сливочный и песочный. Не менее выигрышно будут смотреться оливковый, сливовый и глубокий изумрудный.

Женщинам стоит обратить внимание на струящиеся платья в пол, драпировки, объёмные рукава и модели с открытыми плечами. Альтернативой вечернему наряду станет комплект из широких брюк, удлинённого жакета и шёлкового топа. Для более смелого выхода можно примерить корсет в сочетании с юбкой-миди или комбинезон винного цвета.

Мужчинам необязательно ограничиваться привычной белой рубашкой. Торжественности добавят бархатный пиджак, воротник-стойка, атласные лацканы или неброская вышивка. Для домашнего застолья подойдёт тонкий джемпер шоколадного цвета, а классический костюм преобразят бордовый галстук и запонки из металла тёплого тона.

Особое внимание стоит уделить материалам. Шёлк, атлас, кашемир и кружево позволяют сделать даже простой крой выразительным. Если хочется сиять, достаточно одной вещи с пайетками или люрексом — например, юбки в сочетании с однотонной блузой.

Среди аксессуаров уместны массивные серьги, многослойные цепочки, кольца с камнями и широкие браслеты. Золотистые изделия можно сочетать с жемчугом, гранатами и изумрудами. К одежде с обилием блестящих элементов лучше подобрать лаконичные украшения, миниатюрный клатч и обувь на устойчивом каблуке.

Отказываться от любимого чёрного платья ради восточных поверий не нужно. Его легко освежить алой помадой, цветными туфлями или выразительной брошью. Строгих запретов на определённые оттенки нет, а рекомендации астрологов не гарантируют удачу в наступающем году.

Праздничное настроение поможет создать и соответствующее оформление дома. В этом сезоне актуальны ёлки с необычной формой кроны, металлические конструкции и светодиодные деревья. Поклонникам минимализма подойдёт монохромный декор. Любителям природных мотивов стоит присмотреться к хвойным гирляндам, сухоцветам и игрушкам из натуральных материалов. Сторонники классики могут остановиться на красно-зелёной гамме с золотистыми деталями.