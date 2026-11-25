На праздники хочется украсить дом по-новому: добавить необычные детали, сменить привычную цветовую гамму. Продавец-консультант отдела «Сад» гипермаркета для строительства, ремонта и обустройства дома, дачи и сада «Лемана ПРО» Юлия Гоголева в беседе с Life.ru рассказала о четырёх трендах, которые помогут определиться с новогодним декором.

В этом году стоит присмотреться к ели на высокой ножке с пышной кроной. Благодаря такой конструкции дерево занимает меньше места у пола, сохраняя объёмный и нарядный силуэт. Такую ель выбирают как за «парящий» эффект, так и за практичность, когда в семье маленькие дети или домашние питомцы. Привлекающие внимание игрушки расположены вне зоны досягаемости.

Ещё одна трендовая модель — ель с загнутой макушкой. Такие деревья обычно миниатюрные — высотой около 60–80 см, поэтому их удобно размещать на столе, комоде или подоконнике. Необычная форма кроны делает такую ель самостоятельным декоративным акцентом в интерьере.

Актуальны и минималистичные металлические ели. Благодаря лаконичной форме и чётким линиям они хорошо вписываются в современные интерьеры, при этом на них можно повесить ёлочные украшения, как и на классическую ёлку. Ещё один вариант — светодиодные фигуры в форме ели. Светодиоды крепятся на металлический каркас. В зависимости от модели подсветка может быть однотонной или разноцветной. Такая ель станет самостоятельным акцентом и не потребует дополнительных украшений.

Цветные ели позволяют отойти от традиционного новогоднего оформления и поэкспериментировать с необычными цветовыми сочетаниями. Например, голубая напоминает заснеженную хвойную ель и хорошо сочетается с серебристыми, белыми и прозрачными украшениями. Белые модели подойдут для оформления в стиле зимней сказки, розовые можно дополнить перламутровыми и серебристыми шарами, а чёрные — золотым или серебряным декором. При выборе такой ели важно учитывать её цвет: он уже задаёт общую палитру, поэтому для украшения достаточно двух-трёх сочетающихся оттенков.

Природный стиль. В основе этого тренда — натуральные материалы, спокойные оттенки и простые формы. Вместо мишуры и пластиковых украшений используйте декор с природными мотивами: сухоцветы, игрушки в виде палочек корицы и в форме апельсина, еловые гирлянды и бусы с шишками. Натуральные еловые ветки или лапник ставят в вазу, чтобы наполнить комнату хвойным ароматом, и используют для оформления интерьера или праздничного стола.

Монохромный декор. Чтобы не тратить время на подбор разрозненных элементов, можно собрать комплект в одной из стилевых коллекций: в серебристых тонах, в золотых тонах, в розовых тонах, в белом цвете.

В них скомпонованы игрушки и украшения для ёлки, а также фигурки и декор для интерьера. Выбранная коллекция может гармонировать с обстановкой или работать на контрасте. В первом случае декор становится частью оформления, во втором — добавляет акценты в интерьер.

Классика новогоднего декора. Если монохромное оформление кажется слишком сдержанным, можно выбрать более привычный праздничный декор с несколькими цветами и традиционными мотивами. Например, использовать красно-золотые и зелёные шары, стеклянные игрушки, фигурки снеговиков и сказочных персонажей, бусы и звёзды для макушки.

«При желании можно объединить тренды — например, главную ель в зале оформить в традиционном или природном стиле, а в детской поставить компактную цветную модель с монохромным декором», — заключила эксперт.

Цепочка из бумажных колец, пряник на ленточке и стеклянный космонавт из бабушкиной коробки снова в моде. Life.ru рассказывает, как нарядить ёлку и дом к Новому году 2027 почти без лишних трат и превратить подготовку в семейный праздник.