Барнаулец после инсульта 12 часов стучал по стенам, чтобы его спасли соседи

Житель Барнаула около 12 часов пролежал на полу собственной квартиры после инсульта, пытаясь привлечь внимание соседей стуком в стены. Мужчина не мог самостоятельно передвигаться и вызвать медиков, сообщает газета «Известия».

Всё произошло 2 октября, когда горожанин внезапно упал и оказался обездвижен. Добраться до телефона или самостоятельно позвать на помощь он не сумел. Единственным доступным способом сообщить о беде оставались удары по стенам.

На протяжении половины суток пострадавший пытался добиться, чтобы его услышали. Спустя примерно 12 часов соседи наконец различили слабый голос мужчины. Поняв, что человеку требуется медицинская помощь, они вызвали скорую.

Прибывшая бригада оказала пациенту необходимую помощь и стабилизировала его состояние. После этого барнаульца доставили в стационар для дальнейшего лечения. Сведения о его нынешнем самочувствии не приводятся.

Ранее Life.ru рассказывал о спасении мужчины с тяжёлым ишемическим инсультом в Кузбассе. Пациент также упал и потерял возможность самостоятельно подняться из-за паралича правой половины тела. Однако в этом случае рядом оказался сын, который сразу вызвал скорую помощь.