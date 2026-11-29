Барометр зашкаливает: Москвичей предупредили о высоком давлении
Атмосферное давление в Москве в воскресенье превысит норму на 20 мм
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В Москве в воскресенье, 29 ноября, атмосферное давление достигнет 767 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц выше климатической нормы. В столице ожидается небольшое похолодание и местами пройдёт снег, следует из прогноза Росгидромета.
В течение дня столбики термометров будут показывать от минус двух до минус четырёх градусов. Синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду с периодическими прояснениями.
Напомним, в последние дни ноября столичный регион окажется под влиянием антициклона. С его приходом атмосферное давление начнёт расти, интенсивность осадков снизится, а морозы усилятся. Похолодание продолжится и в начале декабря.