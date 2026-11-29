В Москве в воскресенье, 29 ноября, атмосферное давление достигнет 767 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц выше климатической нормы. В столице ожидается небольшое похолодание и местами пройдёт снег, следует из прогноза Росгидромета.

В течение дня столбики термометров будут показывать от минус двух до минус четырёх градусов. Синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду с периодическими прояснениями.