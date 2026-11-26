Зима-2026 начнётся с переворота: где россиян занесёт снегом, а где будет оттепель и дождь Оглавление Погода в Москве и Московской области в декабре 2026 года Погода в Санкт-Петербурге в декабре 2026 года Прогноз по регионам России: центр, Поволжье, Урал, Сибирь, Юг и Дальний Восток Когда ждать морозы, снег и оттепели в декабре Погода в начале и конце декабря: что пока можно прогнозировать Какая погода будет 31 декабря 2026 года и на Новый год Частые вопросы Погода в декабре 2026 года в России: прогноз Гидрометцентра, температура в Москве, Петербурге и регионах, когда ждать морозы, снег и оттепели. Погода в декабре 2026 в городах России. Обложка © ТАСС / Алексей Белкин/NEWS.ru

По прогнозу Росгидромета на отопительный период 2026/27 года, в декабре на большей части России средняя температура воздуха ожидается близкой к климатической норме. Теплее обычного первый месяц зимы, скорее всего, будет на северо-западе европейской части страны, на востоке Якутии, в Приморском и Хабаровском краях и на Камчатке, а холоднее нормы — на юго-востоке Сибири и в южной половине Якутии.

Погода в Москве и Московской области в декабре 2026 года

По словам ведущего метеоролога Гидрометцентра Людмилы Паршиной, первый месяц зимы может оказаться примерно на градус теплее климатической нормы, а в январе и феврале столбики термометров вернутся к обычным значениям. При этом не исключены кратковременные похолодания: днём температура может опускаться до −7…−12 °C, ночью — до −12…−17 °C. Специалист также ожидает постепенного роста снежного покрова: в начале декабря он составит 8–10 сантиметров, к середине месяца достигнет примерно 15 сантиметров, а к Новому году — до 20 сантиметров.

Начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии Николай Терешонок оценил среднюю температуру декабря в столичном регионе в диапазоне −4…0 °C. Отклонение от нормы, по его прогнозу, составит 1–4 градуса. Основными осадками в декабре станут снег и мокрый снег, а во время оттепелей возможен дождь.

Какая погода будет в Москве зимой. Фото © ТАСС /Алексей Белкин/NEWS.ru

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин ожидает в первой декаде декабря дневные температуры −1…−5 °C и ночные −4…−10 °C. Похожие значения называет метеоролог портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова: ночью — до −5…−10 °C, днем — −4…−7 °C. При этом она считает маловероятными морозы ниже −15 °C в начале месяца. Эксперт также обратила внимание на то, что из‑за относительно теплого декабря снежный покров может оказаться неустойчивым — как это наблюдалось в последние годы.

Погода в Санкт-Петербурге в декабре 2026 года

По данным Гидрометцентра, Петербург не вошел в число территорий, где зимой вероятны заметные отклонения температуры в сторону холода. В Росгидромете при этом уточняют: на северо‑западе европейской части России среднемесячная температура декабря ожидается выше климатической нормы. Впрочем, это не отменяет возможности отдельных морозных периодов — погода в регионе нередко преподносит сюрпризы.

Декабрь в Северной столице по традиции остается переходным месяцем. Плотная облачность, короткий световой день, порывистый ветер и высокая влажность создают тот самый характерный петербургский холод — он ощущается острее, чем показывают термометры.

Погода в Санкт-Петербурге в декабре 2026. Фото © ТАСС / Валентин Егоршин

Предварительные расчеты дают такую картину: в первой декаде декабря дневная температура будет держаться в районе −1…0 °C, ночью — около −3 °C. К концу месяца синоптики прогнозируют небольшое похолодание: днем ожидается −1…−3 °C, ночью температура может опускаться до −5…−6 °C. Важно помнить, что это долгосрочные оценки, а не детальный прогноз по дням.

Прогноз по регионам России: центр, Поволжье, Урал, Сибирь, Юг и Дальний Восток

Москва и Подмосковье — температура около нормы

Поволжье — около нормы, возможен обильный снег

Урал, Кавказ, Западная и Центральная Сибирь — в рамках нормы

Юго-восток Сибири, Бурятия, Забайкалье — ниже нормы

Приморье, Хабаровский край, Камчатка — температура выше нормы

Магаданская область, Чукотка — ожидается холоднее, чем в 2025 году

Когда ждать морозы, снег и оттепели в декабре

Главная оссобенность месяца — неустойчивость погоды. По оценке Симонова, в европейской части страны морозы будут чередоваться с оттепелями под влиянием атлантических циклонов. Схожую картину для Москвы описывает Паршина: типичная для средней полосы смена оттепелей и холодных промежутков.

Со снегом картина пока приблизительная. Больше всего снега, по предварительной оценке синоптика Ильи Винштейна, ожидается в Поволжье, на Южном Урале и на севере Казахстана. В столичном регионе снежный покров, вероятно, сформируется еще в конце ноября и сохранится в первую декаду декабря. Как распределятся теплые и морозные периоды внутри месяца, метеорологи пока определить не могут — это станет ясно лишь по мере уточнений. А о народных приметах на декабрь 2026 год читайте в нашем материале на эту тему.

Погода в начале и конце декабря: что пока можно прогнозировать

Надежные ответы на сегодня касаются только ближайшего горизонта. В начале декабря в Москве ожидаются небольшие морозы: днем −1…−5, ночью до −10. В Петербурге первая декада, по оценкам синоптиков, отметится околонулевыми значениями термометров.

Во второй половине декабря морозы обычно усиливаются, но подтвердить это конкретными цифрами по дням нельзя: месячные прогнозы описывают лишь средний фон. Свежие данные по концу декабря появятся в краткосрочных прогнозах ближе ко второй половине месяца.

Какая погода будет 31 декабря 2026 года и на Новый год

Погода на Новый год 2026-2027 в Москве и области. Фото © ТАСС/ АР

Точного прогноза на 31 декабря пока нет: горизонт надежного прогноза ограничен несколькими днями. Корректно говорить лишь о вероятностных ориентирах. Директор Гидрометцентра Юрий Симонов еще в сентябре не исключал, что зима в Москве окажется довольно снежной и неустойчивой — с чередованием оттепелей и похолоданий. По предварительным расчетам Людмилы Паршиной, снежный покров в столице к Новому году может достичь около 20 сантиметров. Но это ориентиры, а не обещания.

Статистика Гидрометцентра показывает: за последние 15 лет оправдываемость сезонных прогнозов по температуре держалась в диапазоне 55–81 %. При этом прогноз не остается неизменным: по ходу сезона его уточняют с помощью месячных, декадных и краткосрочных прогнозов.

Самая высокая точность — на ближайшие пять суток. Дальше погрешность постепенно растет: атмосфера по своей природе хаотична, и малейшие изменения могут заметно повлиять на погоду спустя время.

Частые вопросы

Будет ли декабрь теплее нормы?

По оценкам синоптиков, на большей части страны температура в декабре ожидается около климатической нормы. При этом в отдельных регионах вероятен заметный перевес в сторону тепла. Так, в Москве температура может превысить норму на 1–1,5 градуса. Теплее обычного прогнозируется на северо‑западе европейской части России и на Дальнем Востоке.

Важно учитывать: даже если месяц в целом выйдет теплым, это не значит, что морозов не будет. В прогнозах говорят о волнах холода — периодах, когда температура заметно опускается. Поэтому резкие перепады погоды остаются вполне вероятными.

Когда выпадет снег?

В Москве и Подмосковье снег лёг 25 ноября — это станет итогом снегопада, который принесет атмосферный фронт. Синоптики полагают, что этот снежный покров окажется устойчивым и сохранится до весны.

В Петербурге пока снега нет, но его появление прогнозируют уже в начале декабря. При этом устойчивость покрова остается под вопросом: из‑за относительно теплого декабря возможны оттепели и смешанные осадки — снег может чередоваться с дождём. Больше всего снега синоптики ожидают в Поволжье и на Южном Урале.

Будет ли снег в Москве на Новый год?

Слишком рано для точного ответа. Прогноз Гидрометцентра говорит о снежной и неустойчивой зиме в целом и о снежном покрове до 20 сантиметров к Новому году, но погоду конкретного дня синоптики подтвердят лишь за несколько дней до праздника.

Где смотреть актуальный прогноз?

Актуальные официальные материалы публикуют Росгидромет и Гидрометцентр России; обновленную сводку по регионам мы приведем в этой статье после каждого уточнения официального прогноза.

Авторы Анна Розанова