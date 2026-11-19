В Австралии в возрасте 31 года скончался бас-гитарист рок-группы Bugs Джордан Бруноли, который продолжал заниматься музыкой даже после тяжёлого диагноза. О смерти артиста пишет The Guardian.

Музыкант умер 18 ноября в Брисбене, рядом с ним находились близкие. Последние полтора года Бруноли боролся с колоректальным раком четвёртой стадии. О своём заболевании он публично рассказал летом 2025 года, когда уже перенёс операцию по удалению опухолей кишечника и лимфатических узлов.

В августе 2026-го басист признался поклонникам, что 14 месяцев химиотерапии не остановили распространение болезни. Ещё в июне врачи предупредили его, что жить ему, вероятно, осталось три-четыре месяца. Однако даже после такого прогноза Бруноли не отказался от работы с коллективом.

В конце августа Bugs выпустили четвёртый альбом Head Noise, над которым участники трудились около двух лет. Запись продолжалась и во время восстановления музыканта после операции, и между курсами химиотерапии. Из-за побочных эффектов лечения он временами почти не чувствовал инструмент в руках.

В сентябре группа дала два концерта в Брисбене при полностью распроданных билетах. Бруноли выступал вместе с вокалистом Коннором Брукером и барабанщиком Броком Уэстоном, с которыми играл с 2015 года. Для оплаты лечения поклонники и коллеги ранее организовали сбор средств, собравший более 100 тысяч долларов.

Ранее Life.ru сообщал, что причиной смерти бэк-вокалиста «Любэ» Алексея Тарасова стало онкологическое заболевание. Музыкант скончался 30 октября в возрасте 64 лет. Он работал с коллективом практически с момента его основания и участвовал в записи всех альбомов группы.