Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 сентября, 08:32

Баскетболист Егор Амосов назвал Кампаццо самым впечатляющим игроком БК «Реал»

Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Факундо Кампаццо произвёл на лёгкого форварда Егора Амосова самое сильное впечатление среди игроков основной команды мадридского БК «Реал». Об этом баскетболист рассказал в интервью «Чемпионату».

Во время совместной работы Амосов обратил внимание прежде всего на то, как Кампаццо видит площадку. Также он выделил мастерство партнёра при работе с мячом.

«Впечатлил своим видением игры, тем, как он отдавал и принимал передачи, качеством этих передач, бросков и всего остального», — пояснил спортсмен.

Собственный год в «Реале» Амосов оценил положительно. Среди главных результатов он назвал победы в двух из трёх чемпионатов и дебют за основную команду. По мнению баскетболиста, ему удалось показать хороший уровень игры.

223-сантиметровая китаянка затмила разгром сборной Китая по баскетболу на ЧМ
223-сантиметровая китаянка затмила разгром сборной Китая по баскетболу на ЧМ

Ранее Международная федерация баскетбола сняла ограничения с российских игроков, тренеров и официальных лиц. Решение затронуло и баскетбол 3×3, однако вопрос возвращения национальных сборных остался открытым. Его планируют рассмотреть в декабре 2026 года.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • баскетбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar