Баскетболист Егор Амосов назвал Кампаццо самым впечатляющим игроком БК «Реал»

Факундо Кампаццо произвёл на лёгкого форварда Егора Амосова самое сильное впечатление среди игроков основной команды мадридского БК «Реал». Об этом баскетболист рассказал в интервью «Чемпионату».

Во время совместной работы Амосов обратил внимание прежде всего на то, как Кампаццо видит площадку. Также он выделил мастерство партнёра при работе с мячом.

«Впечатлил своим видением игры, тем, как он отдавал и принимал передачи, качеством этих передач, бросков и всего остального», — пояснил спортсмен.

Собственный год в «Реале» Амосов оценил положительно. Среди главных результатов он назвал победы в двух из трёх чемпионатов и дебют за основную команду. По мнению баскетболиста, ему удалось показать хороший уровень игры.

Ранее Международная федерация баскетбола сняла ограничения с российских игроков, тренеров и официальных лиц. Решение затронуло и баскетбол 3×3, однако вопрос возвращения национальных сборных остался открытым. Его планируют рассмотреть в декабре 2026 года.