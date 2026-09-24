Баскетболист Егор Амосов назвал Кампаццо самым впечатляющим игроком БК «Реал»
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Факундо Кампаццо произвёл на лёгкого форварда Егора Амосова самое сильное впечатление среди игроков основной команды мадридского БК «Реал». Об этом баскетболист рассказал в интервью «Чемпионату».
Во время совместной работы Амосов обратил внимание прежде всего на то, как Кампаццо видит площадку. Также он выделил мастерство партнёра при работе с мячом.
«Впечатлил своим видением игры, тем, как он отдавал и принимал передачи, качеством этих передач, бросков и всего остального», — пояснил спортсмен.
Собственный год в «Реале» Амосов оценил положительно. Среди главных результатов он назвал победы в двух из трёх чемпионатов и дебют за основную команду. По мнению баскетболиста, ему удалось показать хороший уровень игры.
Ранее Международная федерация баскетбола сняла ограничения с российских игроков, тренеров и официальных лиц. Решение затронуло и баскетбол 3×3, однако вопрос возвращения национальных сборных остался открытым. Его планируют рассмотреть в декабре 2026 года.
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