Петербургский баскетбольный «Зенит» усилил состав 27-летним американским защитником Нэйтом Пьер-Луи, ранее выступавшим за боснийский клуб «Игокеа». Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27 с возможностью продления ещё на год, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Новичок может дебютировать за петербуржцев уже в воскресенье, 15 ноября, в матче Единой лиги ВТБ против пермской «Пармы». Для американца это будет первая встреча в составе российского клуба.

В сентябре Пьер-Луи отметился успешным выступлением на Суперкубке Единой лиги ВТБ, по итогам которого вошёл в символическую пятёрку лучших игроков турнира. Любопытно, что тогда он представлял «Игокею» и успел сыграть против своего будущего клуба, набрав 16 очков.

За плечами защитника также опыт выступлений в системе американского баскетбола. После окончания университета Темпл он играл в G-лиге НБА, в том числе за «Саут-Бей Лейкерс». В 2022 году баскетболист представлял «Лос-Анджелес Лейкерс» в Летней лиге, однако в регулярном чемпионате НБА за основную команду не выступал.

До переезда в Европу Пьер-Луи успел поиграть в Мексике и Канаде. В нынешнем сезоне за «Игокею» он провёл пять матчей Адриатической лиги, набирая в среднем 10,6 очка, делая три результативные передачи и 1,6 перехвата.

Переход американца расширит выбор игроков задней линии «Зенита», который продолжает выступление в Единой лиге ВТБ и борьбу за высокие позиции в чемпионате.

Ранее Life.ru рассказывал о выходе «Локомотива-Кубань» в финал Суперкубка Единой лиги ВТБ. В матче против боснийской «Игокеи» краснодарцы победили со счётом 88:78. Самым результативным игроком соперника стал Нэйт Пьер-Луи, набравший 15 очков.