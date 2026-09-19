«Локомотив-Кубань» пробился в финал Суперкубка Единой лиги ВТБ

Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» обыграл боснийскую «Игокеа» и пробился в финал Суперкубка Единой лиги ВТБ. Встреча на московской «ВТБ-Арене» завершилась со счётом 88:78.

Самым результативным игроком победителей стал Патрик Миллер, набравший 19 очков. В составе «Игокеи» лучшую результативность показал Нэйт Пьер-Луи — на его счету 15 очков.

«Локомотив-Кубань» с четырьмя очками занял первое место в группе А. Следом расположились ЦСКА с тремя баллами и «Игокеа» с двумя. Соперником краснодарцев в финале станет турецкий «Анадолу Эфес», выигравший группу Б.

Решающая встреча состоится 20 сентября. В тот же день ЦСКА и УНИКС разыграют третье место, а «Зенит» и «Игокеа» встретятся в матче за пятую строчку.

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