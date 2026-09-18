Шесть из шести: «Локомотив» остаётся единственной непобеждённой командой КХЛ

Ярославский «Локомотив» продлил свою беспроигрышную серию на старте сезона КХЛ, одолев на домашнем льду омский «Авангард» со счётом 2:1 в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги. Встреча получилась напряжённой, но хозяева сумели удержать минимальное преимущество до финальной сирены.

Счёт в матче был открыт уже на 7-й минуте, когда Александр Радулов вывел ярославцев вперёд. Во втором периоде команды обменялись шайбами: на 24-й минуте Джошуа Ливо сравнял счёт, однако на 38-й минуте Артём Кузин вновь вернул «Локомотиву» лидерство, забросив победную шайбу встречи. Третий период прошёл в обоюдоострой борьбе, но изменить цифры на табло хоккеистам так и не удалось.

Благодаря этой победе «Локомотив» довёл свою выигрышную серию до шести матчей и с 12 очками уверенно возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. Ярославская команда остаётся единственной в нынешнем сезоне КХЛ, не потерпевшей ни одного поражения. Омский «Авангард», напротив, располагается на седьмой строчке Восточной конференции, набрав 6 очков после пяти проведённых встреч.

В следующем туре, который состоится 20 сентября, «Локомотив» примет на домашней арене казахстанский «Барыс», а «Авангард» в этот же день отправится в гости к челябинскому «Трактору».

Ранее Life.ru писал, что Александр Радулов стал третьим хоккеистом в истории КХЛ с 300 шайбами. Больше него в КХЛ забивали только Сергей Мозякин и Вадим Шипачёв.