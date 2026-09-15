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Регион
Опубликовано 15 сентября, 17:29

Радулов стал третьим хоккеистом в истории КХЛ с 300 шайбами

Александр Радулов. Обложка © РИА Новости / Сергей Гунеев

Александр Радулов. Обложка © РИА Новости / Сергей Гунеев

Юбилейный гол 40-летний форвард оформил на 60-й минуте матча регулярного чемпионата против челябинского «Трактора». Встреча завершилась победой «Локомотива» со счётом 4:1.

Больше Радулова в КХЛ забивали только Сергей Мозякин и Вадим Шипачёв. На счету Мозякина 419 шайб, Шипачёв достиг отметки 322 гола.

За ярославский клуб Радулов выступает с 2024 года. Вместе с «Локомотивом» он два сезона подряд выигрывал Кубок Гагарина — в 2025 и 2026 годах. В КХЛ форвард также защищал цвета «Салавата Юлаева», ЦСКА и «Ак Барса». Свой первый Кубок Гагарина он завоевал с уфимским клубом в 2011 году.

В составе сборной России Радулов дважды становился чемпионом мира — в 2008 и 2009 годах.

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Ранее Life.ru рассказывал о другом достижении Радулова: 8 сентября форвард провёл 800-й матч в КХЛ и отметился голом, который помог «Локомотиву» победить «Шанхайских Драконов» со счётом 3:1.

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Наталья Демьянова
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