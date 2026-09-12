КХЛ признала ошибку судей в матче ЦСКА с «Адмиралом» после незасчитанного гола

ЦСКА заявил о судейской ошибке в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом». По словам армейцев, Департамент судейства лиги признал неверным решение не засчитать гол Максима Соркина в третьем периоде.

Ключевой эпизод произошёл после обращения «Адмирала» в Центр видеоанализа. После просмотра момента специалисты зафиксировали положение «вне игры» и отменили взятие ворот.

В ЦСКА заявили, что это решение было ошибочным. По мнению клуба, команда лишилась возможности выйти вперёд при счёте 3:2, а тренерский штаб соперника также не получил двухминутный штраф за задержку игры.

«Матч нашей команды с «Адмиралом» оказался омрачён судейским скандалом», — говорится в заявлении ЦСКА.

В клубе отметили, что извинения лиги и обещание наказать виновных не могут изменить итог встречи и турнирное положение команд.

При этом в ЦСКА подчеркнули, что игроки и тренеры продолжают искать причины неудач внутри команды и готовятся к следующим матчам. Однако армейцы призвали руководство лиги обратить внимание на качество судейства.

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