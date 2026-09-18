«Спартак» не остановить, «Трактор» буксует: Красно-белые одержали пятую победу подряд в КХЛ

Московский «Спартак» обыграл челябинский «Трактор» со счётом 3:1 и одержал пятую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ. Матч прошёл 18 сентября в Челябинске.

Первую шайбу на 16-й минуте забросил Даниил Орлов. Во втором периоде команды не отличились, а в начале третьего Нэйтан Легаре восстановил равенство.

Решающим стал заключительный отрезок встречи. На 53-й минуте Даниил Гутик вновь вывел москвичей вперёд, а под занавес матча Данил Пивчулин отправил третью шайбу в ворота «Трактора».

После этой победы красно-белые набрали 10 очков в шести матчах и поднялись на первую строчку Западной конференции. При этом ярославский «Локомотив» также подошёл к игровому вечеру с 10 очками, но имел матч в запасе.

Для «Трактора» поражение стало очередной неудачей на старте сезона. Челябинцы остались в нижней части таблицы Восточной конференции, набрав два очка в пяти встречах.

Следующий матч «Спартак» проведёт 20 сентября в Уфе против «Салавата Юлаева». «Трактор» в тот же день примет омский «Авангард».

Ранее Life.ru сообщал, что ЦСКА разгромил «Сочи» со счётом 4:0, а Александр Самонов в своём первом матче сезона КХЛ сыграл «на ноль». Голкипер впервые в текущем чемпионате вышел в стартовом составе армейцев и не позволил сопернику забросить ни одной шайбы.