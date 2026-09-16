Дебютировавший в сезоне КХЛ Самонов принёс ЦСКА сухую победу над «Сочи»

Московский ЦСКА уверенно обыграл «Сочи» в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу столичной команды, которая не позволила сопернику ни разу поразить свои ворота.

Счёт в матче на 14-й минуте открыл Максим Соркин, который в начале второго периода оформил дубль, забросив вторую шайбу на 43-й минуте. Третий гол в активе Прохора Полтапова, отличившегося на 49-й минуте, а окончательный результат установил Денис Зернов за четыре минуты до финальной сирены.

Примечательно, что ворота ЦСКА впервые в текущем сезоне защищал Александр Самонов, заменивший Дмитрия Гамзина, который провёл первые четыре встречи турнира. Дебют нового голкипера получился идеальным — он отыграл «на ноль» и помог команде одержать уверенную победу.

После этого матча ЦСКА набрал четыре очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» продолжает оставаться единственной командой конференции без набранных очков и замыкает таблицу, располагаясь на последней, одиннадцатой строчке.

В следующем туре ЦСКА 18 сентября на выезде сыграет с нижегородским «Торпедо», а «Сочи» в тот же день примет на домашней арене казанский «Ак Барс».

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