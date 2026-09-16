«Спартак» обыграл «Металлург» и одержал четвёртую победу подряд в КХЛ

Московский хоккейный клуб «Спартак» обыграл магнитогорский «Металлург» со счётом 3:2 и одержал четвёртую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ. Встреча прошла в Магнитогорске.

Главным героем красно-белых стал нападающий Александр Беляев, оформивший дубль. Он отличился на восьмой и 46-й минутах, ещё одну шайбу «Спартака» на 52-й минуте забросил Герман Рубцов. У «Металлурга» голами отметились защитник Егор Яковлев на 17-й минуте и нападающий Владимир Ткачёв на 44-й. Однако удержать равный счёт хозяевам не удалось.

После пяти матчей «Спартак» набрал восемь очков и занимает третье место в Западной конференции. Для команды эта победа стала четвёртой подряд после успехов в матчах с ЦСКА, СКА и «Северсталью».

«Металлург» после пяти встреч имеет семь очков и идёт третьим на Востоке. Следующий матч «Спартак» проведёт 18 сентября в Челябинске против «Трактора». В тот же день «Металлург» дома сыграет с астанинским «Барысом».

Ранее Life.ru рассказывал, как «Спартак» разгромил «Северсталь» со счётом 8:0 и установил рекорд КХЛ. Та победа стала для красно-белых третьей подряд и самой крупной за всё время выступления клуба в лиге. Кроме того, «Спартак» забросил три шайбы за первые две минуты встречи, установив ещё один рекорд КХЛ.