«Спартак» разгромил «Северсталь» 8:0 и установил рекорд в КХЛ

Московский «Спартак» дома со счётом 8:0 обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на арене «Мегаспорт».

Шайбы у победителей забросили Александр Беляев (2-я и 41-я минуты), Даниил Гутик (2), Никита Холодилин (3), Егор Филин (25), Михаил Мальцев (41), Кристиан Ярош (49) и Герман Рубцов (52). Под руководством Алексея Жамнова «Спартак» одержал 100-ю победу в КХЛ в основное время. Это самая крупная победа красно-белых за время выступления в КХЛ. Ранее они обыгрывали «Амур» (7:0) в 2011 году и «Сибирь» (7:0) в 2019-м.

«Спартак» выиграл третий матч подряд и с 6 очками занимает второе место на Западе. «Северсталь» — седьмая с 3 очками. В следующем туре «Спартак» 16 сентября сыграет в гостях с «Металлургом», «Северсталь» 14 сентября примет «Динамо».

Ранее пресс-служба КХЛ сообщила, что московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата с череповецкой «Северсталью» забросил три шайбы быстрее всех в истории лиги: на старте игры отличились Александр Беляев, Даниил Гутик и Никита Холодилин, поразивший ворота ровно через две минуты после начала. Предыдущий рекорд принадлежал нижегородскому «Торпедо», забросившему три шайбы «Витязю» за 2 минуты 23 секунды.