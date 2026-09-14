США обыграли Францию и в пятый раз подряд выиграли ЧМ по баскетболу

Сборная США в пятый раз подряд выиграла чемпионат мира по баскетболу среди женщин, в финале турнира в Берлине обыграв Францию со счётом 97:79. Американки по ходу встречи уступали 14 очков, но сумели переломить игру после перерыва.

В начале матча США быстро вышли вперёд на пять очков. Однако затем француженки резко прибавили в атаке: они наладили броски из-за дуги и устроили рывок 21:2. Благодаря этому Франция получила преимущество в 14 очков в начале второй четверти. Американки постепенно вернулись в игру. К концу первой половины разница сократилась до двух очков, а Кейтлин Кларк на последних секундах второй четверти забила важный трёхочковый.

После перерыва ситуация изменилась уже в пользу США. Калеа Коппер и Джеки Янг подряд попали из-за дуги и вывели американскую команду вперёд — 58:51. С этого момента француженки больше не смогли вернуть лидерство. В начале четвёртой четверти Кларк ещё одним трёхочковым увеличила отрыв до 19 очков, после чего США спокойно довели встречу до победы.

Самым результативным игроком стала капитан американок Брианна Стюарт, набравшая 22 очка. Франция впервые добралась до финала чемпионата мира и завоевала серебро, что стало лучшим результатом команды в истории турнира. Для США этот титул стал пятым подряд. В матче за третье место Испания обыграла Германию — 81:58 — и завоевала бронзовые медали.

Ранее сборная США разгромила Китай со счётом 94:61 в стартовом матче чемпионата мира 2026 года, однако внимание после встречи переключилось на Чжан Цзыюй. Рост 19-летней центровой составляет 223 сантиметра — всего на один меньше, чем у Виктора Вембаньямы. Китаянка провела на площадке 18 минут и записала на свой счёт 13 очков. К этому она добавила шесть подборов и два блок-шота. Кейтлин Кларк завершила встречу с 11 результативными передачами и не допустила ни одной потери. Пейдж Бекерс набрала 14 очков.