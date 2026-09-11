Эрдоган сыграл в баскетбол на фоне слухов об ухудшении здоровья

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сыграл в баскетбол на фоне слухов об ухудшении своего здоровья. Кадры распространил телеканал Kardelen.

Реджеп Тайип Эрдоган играет в баскетбол. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kardelentv

Турецкий лидер вышел на площадку вместе с представителями руководства страны. В матче участвовали глава турецкой разведки, министр труда и бывший руководитель МИД Мевлют Чавушоглу. Президент участвовал в распасовках и забросил в корзину несколько мячей.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган назвал плодотворной встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Бишкеке. Переговоры вместо запланированных 30 минут продлились почти полтора часа, часть беседы прошла один на один. Лидеры обсудили ситуацию на Украине и вокруг Чёрного моря.