Басков поблагодарил Путина за поздравление с 50-летием

Народный артист России Николай Басков публично поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поздравление с 50-летним юбилеем. У себя в соцсетях певец обратился к российскому лидеру с ответными пожеланиями.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Примите мою искреннюю благодарность за Ваше тёплое поздравление с моим юбилеем. Для меня и моей семьи Ваше внимание — большая честь и высокая оценка прожитых лет и достижений», — написал артист.

В ответ Басков пожелал президенту крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успехов в работе на благо России.

В поздравительной телеграмме Путин отметил талант, энергию и обаяние исполнителя, благодаря которым тот продолжает успешно выступать на престижных концертных площадках и радовать поклонников. Президент также пожелал юбиляру здоровья и благополучия.

Баскову исполнилось 50 лет 15 октября. К юбилею артист подготовил два больших концерта на Live Арене в Подмосковье. Праздничные выступления состоялись 15 и 16 октября с участием симфонического оркестра под управлением Юрия Медяника.

Певец начинал карьеру на оперной сцене, с 1999 по 2004 год был солистом Большого театра, а в 2009 году получил звание народного артиста России. В августе 2026-го Путин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Ранее Николай Басков оказался в неловкой ситуации во время юбилейного концерта в московской Live Arena. Певец появился на сцене перед 11 тысячами зрителей и не заметил, что забыл застегнуть ширинку. На это обратил внимание его коллега Алексей Чумаков, который вовремя подсказал артисту о проблеме с костюмом.