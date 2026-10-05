Бастрыкин подключил СК к скандалу с расколотым памятником героям ВОВ в Латвии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку повреждению памятника советским солдатам в Латвии. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Речь идёт об обелиске на братском кладбище Чаукстес в Даугмале. По данным ведомства, на территории захоронения покоятся 73 военнослужащих Красной армии.

Центральному аппарату Следственного комитета поручено установить обстоятельства произошедшего и оценить случившееся с правовой точки зрения. Эту работу ведомство проведёт во взаимодействии с МИД России.

Ранее Life.ru писал, что под Ригой неизвестные раскололи надвое памятник советским воинам, погибшим при освобождении Латвии. Повреждённый монумент находился на месте воинского захоронения. Эксперты полагают, что без тяжёлой техники там не обошлось.