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Опубликовано 21 октября, 19:35

Бастрыкин поручил проверить осквернение памятника Коневу в Словакии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Следственный комитет России изучит обстоятельства акции у памятника маршалу Ивану Коневу в Словакии. Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин. Он потребовал установить подробности произошедшего и определить, какую правовую оценку заслуживают действия участников. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

В центре внимания российских следователей оказался монумент советскому военачальнику, принимавшему участие в освобождении Чехословакии. Как следует из сообщений СМИ, неизвестные накрыли скульптуру брезентом, предварительно нанеся на него красную краску, изображающую кровь.

Позднее о своей причастности к акции объявила одна из внепарламентских политических партий Словакии. Её представители не ограничились произошедшим и сообщили о планах добиваться демонтажа монумента после проведения выборов.

Разобраться в ситуации поручено сотрудникам центрального аппарата СК. Для выяснения всех обстоятельств им предстоит взаимодействовать с Министерством иностранных дел России.

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Ранее Life.ru сообщал об открытии памятника Ивану Коневу в словацком селе Кружлова. Церемония состоялась 3 октября в Долине смерти, где осенью 1944 года проходила Карпатско-Дуклинская операция. В ней участвовали войска 1-го Украинского фронта под командованием маршала. Инициатором установки монумента выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

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Вероника Бакумченко
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