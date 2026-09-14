Бастрыкин потребовал доклад об избиении женщины подростками в Башкирии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить об обстоятельствах нападения группы подростков на женщину в Ишимбае. Инцидент произошёл в местном парке культуры и отдыха.

По данным СК, информация о происшествии появилась в социальных сетях. Сообщалось, что несколько несовершеннолетних напали на местную жительницу, после чего ей потребовалась медицинская помощь.

Следственное управление СК России по Башкирии организовало процессуальную проверку. Действия участников конфликта предварительно рассматриваются на предмет наличия признаков хулиганства.

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления СК представить доклад о ходе проверки и всех установленных обстоятельствах произошедшего. Пока речь идёт именно о проверке: окончательная правовая оценка действиям участников инцидента будет дана по её результатам.

Ранее в Башкирии во дворе подросток напал на девушку, ударив её и потащив за волосы, но на помощь ей пришёл мужчина, заставивший парня извиняться перед ней на коленях. После этого он ударил буйного мальчика и прогнал с района.