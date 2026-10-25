Бастрыкин потребовал доклад об убийстве избитого и брошенного под колёса мужчины

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании убийства 42-летнего мужчины в Миассе Челябинской области. Пострадавшего жестоко избили и оставили без сознания на дороге, где на него наехал автомобиль. Родственники погибшего считают, что к ответственности привлекли не всех причастных, сообщили в СК РФ.

Трагедия произошла в ночь с 17 на 18 октября возле остановки «Жуковского». По версии следствия, между двумя незнакомцами возник конфликт, во время которого 29-летний мужчина нанёс оппоненту не менее 11 ударов руками и ногами. После этого обвиняемый перетащил потерявшего сознание пострадавшего на проезжую часть. Мужчина скончался в машине скорой помощи после наезда автомобиля.

Нападавшему предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и заключили его под стражу. При этом в сюжете федерального телеканала говорилось о двух участниках избиения. Бастрыкин поручил руководителю челябинского управления СК Алексею Щукину проверить доводы родственников погибшего и доложить о ходе расследования.

Ранее Life.ru сообщал, что 19 октября в Петербурге охранник магазина насмерть избил мужчину, которого заподозрил в краже продуктов. Конфликт произошёл на улице: сотрудник торговой точки несколько раз ударил покупателя по голове и телу, после чего тот упал и получил смертельную травму. Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело.